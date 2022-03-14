На дорогах України приберуть деякі блокпости та частково спростять процедуру проїзду

Влада планує по всій Україні скоротити кількість блокпостів на під'їздах до міст. Крім цього, створять перелік актуальних пунктів обов'язкової перевірки документів.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що найближчим часом буде оптимізовано кількість блокпостів на українських дорогах. За словами чиновника, численні пости ускладнюють евакуацію людей із зон активних бойових дій та рух гуманітарних вантажів.

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У відомстві анонсували картку з актуальними блокпостами. Також мають намір спростити проходження контролю. Перевірка документів та огляд транспортних засобів проводитиметься лише при в'їзді до міст. При виїзді перевірятимуть лише вибірково, на розсуд співробітників поліції чи тероборони.

Таким чином буде покращено перерозподіл транспортних потоків усередині країни. Це заощадить час, паливо, а головне – сили та нерви людей. Як цивільних, так і військових. У разі виникнення проблем із проходженням через пункти пропуску дзвоніть за номером 102, — додав Монастирський.

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