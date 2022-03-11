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Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 12 березня: графік і маршрути

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Як курсуватимуть потяги Укрзалізниці 12 березня - фото 1
Як курсуватимуть потяги Укрзалізниці 12 березня

У ці непрості для країни часи Укрзалізниця продовжує виконувати свою задачу – перевозити пасажирів. Дізнайтеся, які поїзди курсуватимуть Україною у суботу, 12 березня.

Як повідомляє у телеграм-каналі Укрзалізниця, компанія везтиме десятки тисяч українців безпечними маршрутами. З ними пропонуємо ознайомитися далі.

Варте уваги: Bolt надаватиме свої автомобілі тим, хто їде на захід України або за кордон

Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 12 березня

Рейси зі станції Київ:

  • 06:23 – №114, 142 Львів – Лиман
  • 07:00 – №732 Дарниця – Дніпро
  • 08:00 – №705 Дарниця – Львів
  • 12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
  • 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
  • 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 15:02 – №55 Київ – Рахів
  • 17:00 – №743 Київ – Львів
  • 17:12 – №13 Київ – Солотвино
  • 17:42 – №792 Київ – Кременчук
  • 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
  • 18:30 – №81 Київ – Ужгород
  • 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
  • 19:48 – №95 Київ – Рахів
  • 20:05 – №29 Київ – Ужгород
  • 20:12 – №49 Київ – Трускавець
  • 20:21 – №59 Київ – Чоп
  • 20:21 – №57 Київ – Ворохта
  • 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 21:15 – №105 Київ – Одеса
  • 21:22 – №97 Київ – Ковель
  • 21:50 – №15 Харків – Рахів
  • 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
  • 22:22 – №7 Київ – Чернівці
  • 22:37 – №91 Київ – Львів
  • 22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород
  • 22:49 – №138 Хмельницький – Лиман
  • 23:46 – №771 Київ – Хмельницький

Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 12 березня: графік і маршрути - фото 500329

Рейси зі станції Харків:

  • 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
  • 07:15 – ІС+ Харків – Львів
  • 12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород
  • 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
  • 15:09 – №15 Харків – Рахів
  • 19:27 – №795 Харків – Дніпро
  • 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ

Рейси зі станції Дніпро:

  • 06:23 – №796 Дніпро – Харків
  • 08:16 – №738 Запоріжжя – Київ
  • 14:00 – №731 Дніпро – Львів
  • 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець
  • 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Рейси зі станції Запоріжжя:

  • 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
  • 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
  • 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів

Рейси зі станції Вінниця:

  • 00:28 – №105 Київ – Одеса
  • 00:58 – №078 Одеса – Ковель
  • 01:05 – №041 Дніпро – Трускавець
  • 02:35 – №771 Київ – Хмельницький
  • 03:42 – №060 Чоп – Київ
  • 03:42 – №058 Ворохта – Київ
  • 03:54 – №106 Одеса – Київ
  • 04:31 – №081 Ужгород – Київ
  • 04:42 – №050 Трускавець – Київ
  • 06:03 – №056 Рахів – Київ
  • 06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ
  • 16:41 – №772 Хмельницький – Київ
  • 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 18:07 – №055 Київ – Рахів
  • 19:38 – №138 Хмельницький – Лиман
  • 20:50 – №716 Львів – Київ
  • 21:45 – №081 Київ – Ужгород
  • 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
  • 23:17 – №049 Київ – Трускавець
  • 23:26 – №057 Київ – Ворохта
  • 23:26 – №059 Київ – Чоп
Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 12 березня: графік і маршрути - фото 500330

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. Наразі відомо про такі:

  • Краматорськ
  • Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00
  • Харків
  • Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40
  • Дніпро
  • Поїзд 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00
  • Кривий Ріг
  • Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00
  • Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50
  • Одеса
  • Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32
  • Житомир
  • Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00
  • Жмеринка
  • Поїзд 7904 Жмеринка – Львів, 14:00
  • Авдіївка
  • Поїзд 7931 Авдіївка – Дніпро, 15:00

Перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 12 березня:

До Польщі

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

До Угорщини

Зі станції Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.

До Словаччини

  • № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
  • № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

До Румунії

  • Одеса – Тульча (Румунія) вирушає о 23:23.

Нагадуємо, що пріоритетна посадка у жінок, дітей, а також людей поважного віку. Тож будьте взаємоввічливими, а також проявляйте взаєморозуміння як до пасажирів, так і до співробітників Укрзалізниці!

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