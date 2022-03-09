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Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 10 березня: графік і маршрути
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У ці непрості для країни часи Укрзалізниця продовжує виконувати свою задачу – перевозити пасажирів. Дізнайтеся, які поїзди курсуватимуть Україною у четвер, 10 березня.
Як повідомляє у телеграм-каналі Укрзалізниця, компанія везтиме десятки тисяч українців безпечними маршрутами. З ними пропонуємо ознайомитися далі.
Варте уваги: Bolt надаватиме свої автомобілі тим, хто їде на захід України або за кордон
Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 10 березня
Рейси зі станції Київ:
- 06:23 – №114, 142 Львів – Лиман
- 07:00 – №722 Дарниця – Харків
- 07:00 – №732 Дарниця – Дніпро
- 08:00 – №705 Дарниця – Львів
- 12:06 – №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
- 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
- 14:25 – №769 Київ – Кам'янець-Подільський
- 15:02 – №55 Київ – Рахів
- 17:00 – №743 Київ – Львів
- 17:12 – №13 Київ – Солотвино
- 17:42 – №792 Київ – Кременчук
- 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород
- 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
- 19:48 – №95 Київ – Рахів
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець
- 20:21 – №59 Київ – Чоп
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
- 21:15 – №105 Київ – Одеса
- 21:22 – №97 Київ – Ковель
- 21:50 – №15 Харків – Рахів
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці
- 22:37 – №91 Київ – Львів
- 22:47 – №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
Рейси зі станції Харків:
- 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
- 07:15 – ІС+ Харків – Львів
- 08:00 – ІС+ Харків – Львів
- 12:36 – №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ІС+ Харків – Львів
- 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
- 15:09 – №15 Харків – Рахів
- 17:00 – №723 Харків – Львів
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 21:43 – №7 Харків – Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман
Рейси зі станції Дніпро:
- 06:23 – №796 Дніпро – Харків
- 08:16 – №738 Запоріжжя – Київ
- 14:00 – №732 Дніпро – Львів
- 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець
- 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів
- Рейси зі станції Запоріжжя:
- 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
- 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
- 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
Рейси зі станції Вінниця:
- 00:28 – №105 Київ – Одеса
- 00:58 – №078 Одеса – Ковель
- 01:05 – №041 Дніпро – Трускавець
- 02:35 – №771 Київ – Хмельницький
- 03:42 – №060 Чоп – Київ
- 03:42 – №058 Ворохта – Київ
- 03:54 – №106 Одеса – Київ
- 04:31 – №081 Ужгород – Київ
- 04:42 – №050 Трускавець – Київ
- 06:03 – №056 Рахів – Київ
- 06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ
- 16:41 – №772 Хмельницький – Київ
- 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 18:07 – №055 Київ – Рахів
- 20:50 – №716 Львів – Київ
- 21:45 – №081 Київ – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 – №049 Київ – Трускавець
- 23:26 – №057 Київ – Ворохта
- 23:26 – №059 Київ – Чоп
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. Наразі відомо про такі:
- Поїзд 261/262 Краматорськ – Львів, 13 вагонів, 09:00
- Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40
- Поїзд 203/204 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 11:00
- Поїзд 215/216 Дніпро – Чоп, 15 вагонів, 19:00
- Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 12:00
- Поїзд 221/222 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 15:00
- Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32
Перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 10 березня:
До Польщі
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 907/908 Дніпро – Хелм о 08:00;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 916/915 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;
- № 902/901 Запоріжжя – Хелм о 11:00;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.
До Угорщини
Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
До Словаччини
Поїзд Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49.
До Румунії
Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запустила новий евакуаційний маршрут Одеса – Тульча (Румунія): о 23:23 з одеського вокзалу вирушає 4-вагонний поїзд до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30, рейс повністю безплатний.
Нагадуємо, що пріоритетна посадка у жінок, дітей, а також людей поважного віку. Тож будьте взаємоввічливими, а також проявляйте взаєморозуміння як до пасажирів, так і до співробітників Укрзалізниці!
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