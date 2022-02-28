Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 1 березня: графік

Укрзалізниця продовжує працювати попри те, що в країні воєнний стан. Розповідаємо, як курсуватимуть поїзди у вівторок, 1 березня 2022 року.

На своєму телеграм-каналі Укрзалізниця назвала перелік поїздів, які курсуватимуть Україною 1 березня. Дізнайтеся, їхній графік і напрямки.

Варте уваги: У Києві суворо заборонили рух смугою громадського транспорту

Які поїзди курсуватимуть 1 березня

1 березня по станції Київ проїжджатимуть такі рейси:

№ 016 РАХІВ – ХАРКІВ 01.56

№ 022 ТРУСКАВЕЦЬ – ХАРКІВ 02.50

№ 002 КОСТЯНТИНІВКА – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02

№ 260 ВОРОХТА – КИЇВ 04.21

№ 114, 142 ЛЬВІВ – ЛИМАН 06.23

№ 705 КИЇВ ПАС – ЛЬВІВ 09:00

№ 715 КИЇВ ПАС – ЛЬВІВ 10:00

№ 722 КИЇВ ПАС – ХАРКІВ-ПАС 10.00 (ст. Дарниця 10:22)

№ 738 КИЇВ ПАС – ЗАПОРІЖЖЯ 11.50

№ 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСЬК 12.06

№ 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВІВ 13.34

№ 749 КИЇВ ПАС – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07

№ 769 КИЇВ ПАС – КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25

№ 055 КИЇВ ПАС – РАХІВ 15.02

№ 013 КИЇВ ПАС – СОЛОТВИНО 17.12

№ 740 КИЇВ ПАС – КРИВИЙ РІГ ГОЛОВНИЙ 17.22

№ 790 КИЇВ ПАС – КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42

№ 792 КИЇВ ПАС – КРЕМЕНЧУК 17.42

№ 081 КИЇВ ПАС – УЖГОРОД 18.30

№ 067 КИЇВ ПАС – ВАРШАВА ВС 18.48

Також в Укрзалізниці зауважили, що протягом дня призначатимуть додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини. Вони передбачають можливість хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Розклад руху поїздів по станції Харків:

№ 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВІВ 04.11

№ 138 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ – ЛИМАН 08.20

№ 046 КРАМАТОРСЬК – УЖГОРОД 12.36

№ 723 ХАРКІВ – КИЇВ ПАС 15.00

№ 114, 142 ЛЬВІВ – ЛИМАН 14.39

№ 015 ХАРКІВ-ПАС – РАХІВ 15.09

№ 077 ХАРКІВ-ПАС – МАРІУПОЛЬ 16.23

№ 795 ХАРКІВ-ПАС – ДНІПРО-ГОЛ 19.27

№ 021 ХАРКІВ-ПАС – ТРУСКАВЕЦЬ 20.15

№ 138 ЛИМАН – ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21.26

№ 007 ХАРКІВ-ПАС – ОДЕСА ГОЛОВНИЙ 21.43

№ 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСЬК 22.40

Для покращення обслуговування пасажирів, котрі прямують до кордону України з країнами ЄС, поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27 зі Львова до Чопа та зворотно.

Варто знати! На залізничному вокзалі у Чопі створений транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) щодня курсує 9 пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів – Грубешів – Замошць перенесений на 2 березня. Це означає, що у середу відправляться два рейси о 08:00 та 17:00. Крім того, о 13:30 запланований рейс Львів – Хелм.

В Укрзалізниці наголошують, що посадка на евакуаційні рейси пріоритетні для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.

Важливо! Графік може змінюватися у залежності від оперативної ситуації. Також Укрзалізниця може додавати евакуаційні рейси, якщо виникне в цьому потреба.

Читайте також: Потягами УЗ можна добратися у кілька європейських країн: умови перетину кордону