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Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 1 березня: графік

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Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 1 березня - фото 1
Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 1 березня

Укрзалізниця продовжує працювати попри те, що в країні воєнний стан. Розповідаємо, як курсуватимуть поїзди у вівторок, 1 березня 2022 року.

На своєму телеграм-каналі Укрзалізниця назвала перелік поїздів, які курсуватимуть Україною 1 березня. Дізнайтеся, їхній графік і напрямки.

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Які поїзди курсуватимуть 1 березня

1 березня по станції Київ проїжджатимуть такі рейси:

  • № 016 РАХІВ – ХАРКІВ 01.56
  • № 022 ТРУСКАВЕЦЬ – ХАРКІВ 02.50
  • № 002 КОСТЯНТИНІВКА – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
  • № 260 ВОРОХТА – КИЇВ 04.21
  • № 114, 142 ЛЬВІВ – ЛИМАН 06.23
  • № 705 КИЇВ ПАС – ЛЬВІВ 09:00
  • № 715 КИЇВ ПАС – ЛЬВІВ 10:00
  • № 722 КИЇВ ПАС – ХАРКІВ-ПАС 10.00 (ст. Дарниця 10:22)
  • № 738 КИЇВ ПАС – ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
  • № 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСЬК 12.06
  • № 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВІВ 13.34
  • № 749 КИЇВ ПАС – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
  • № 769 КИЇВ ПАС – КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
  • № 055 КИЇВ ПАС – РАХІВ 15.02
  • № 013 КИЇВ ПАС – СОЛОТВИНО 17.12
  • № 740 КИЇВ ПАС – КРИВИЙ РІГ ГОЛОВНИЙ 17.22
  • № 790 КИЇВ ПАС – КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
  • № 792 КИЇВ ПАС – КРЕМЕНЧУК 17.42
  • № 081 КИЇВ ПАС – УЖГОРОД 18.30
  • № 067 КИЇВ ПАС – ВАРШАВА ВС 18.48

Також в Укрзалізниці зауважили, що протягом дня призначатимуть додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини. Вони передбачають можливість хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 1 березня: графік - фото 499169

Розклад руху поїздів по станції Харків:

  • № 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВІВ 04.11
  • № 138 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ – ЛИМАН 08.20
  • № 046 КРАМАТОРСЬК – УЖГОРОД 12.36
  • № 723 ХАРКІВ – КИЇВ ПАС 15.00
  • № 114, 142 ЛЬВІВ – ЛИМАН 14.39
  • № 015 ХАРКІВ-ПАС – РАХІВ 15.09
  • № 077 ХАРКІВ-ПАС – МАРІУПОЛЬ 16.23
  • № 795 ХАРКІВ-ПАС – ДНІПРО-ГОЛ 19.27
  • № 021 ХАРКІВ-ПАС – ТРУСКАВЕЦЬ 20.15
  • № 138 ЛИМАН – ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21.26
  • № 007 ХАРКІВ-ПАС – ОДЕСА ГОЛОВНИЙ 21.43
  • № 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСЬК 22.40

Для покращення обслуговування пасажирів, котрі прямують до кордону України з країнами ЄС, поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27 зі Львова до Чопа та зворотно.

Варто знати! На залізничному вокзалі у Чопі створений транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) щодня курсує 9 пар поїздів.
Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів – Грубешів – Замошць перенесений на 2 березня. Це означає, що у середу відправляться два рейси о 08:00 та 17:00. Крім того, о 13:30 запланований рейс Львів – Хелм.

В Укрзалізниці наголошують, що посадка на евакуаційні рейси пріоритетні для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.

Важливо! Графік може змінюватися у залежності від оперативної ситуації. Також Укрзалізниця може додавати евакуаційні рейси, якщо виникне в цьому потреба.

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