Потягами УЗ можна добратися у кілька європейських країн: умови перетину кордону

Потяги Укрзалізниці курсують у кількох міжнародних напрямках. У компанії розповіли, як перетнути кордон України залізницею.

Так, потяги далекого сполучення Укрзалізниці курсують із Києва до Варшави, Будапешта та Відня, а з вокзалу міста Чоп – до угорського міста Захонь, пише пресслужба компанії. Тож якщо у вас є біометричний паспорт, ви можете виїхати до Австрії, Угорщини або Польщі залізничним транспортом.

До теми: Укрзалізниця запускає додаткові потяги зі Львова до кордону з Польщею

Головна умова – наявність біометричного паспорта для всіх пасажирів та проходження митного та прикордонного огляду, – зазначили в УЗ.

Також щодня з Мукачево курсує поїзд до Будапешта, який відправляється о 12:30.

"Умовою посадки є квиток, міжнародний сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест та наявність біометричного паспорта", – зазначили залізничники та додали, що вони ведуть переговори з угорською стороною щодо спрощення вимог для евакуації українських жінок та дітей із зон підвищеної небезпеки.

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та здійснюється у порядку живої черги. Пріоритет віддається дітям, жінкам і людям похилого віку, за наявності місць сісти в поїзд можуть всі інші пасажири. Посадка на потяги триває навіть у комендантську годину.

Читайте також: "Російський потяг, йди на х*й!": в Україні знищили усі залізничні вузли з окупантом