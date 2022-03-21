Як курсуватимуть евакуаційні потяги 21 березня: новий графік

Потяги Укрзалізниці продовжують вивозити жителів східних областей з найгарячіших точок, де точаться бої. Пресслужба компанії опублікувала свіжий графік.

Так, на сторінці Укрзалізниці у Facebook з'явився графік відправлень евакуаційних поїздів на 21 березня.

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Призначені евакуаційні поїзди на 21 березня

Харків

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

11:30 – № 209/210 Харків – Івано-Франківськ.

Дніпро

10:30 – № 901/902 Дніпро – Хелм.

Краматорськ

13:00 – № 271/270 Краматорськ – Львів;

16:00 – № 273/272 Краматорськ – Львів.

Додаткові евакуаційні рейси

22:32 – з Одеси до Ужгорода;

19:13 – з Києва до Хелма.

Нагадаємо, що евакуації проводиться безкоштовно у порядку живої черги. При посадці у вагон пріоритет надається жінкам, дітям та людям похилого віку.

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