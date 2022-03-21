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Як курсуватимуть евакуаційні потяги 21 березня: новий графік
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Потяги Укрзалізниці продовжують вивозити жителів східних областей з найгарячіших точок, де точаться бої. Пресслужба компанії опублікувала свіжий графік.
Так, на сторінці Укрзалізниці у Facebook з'явився графік відправлень евакуаційних поїздів на 21 березня.
І ще: Укрзалізниця повертає оплату за проїзд на деяких рейсах: перелік напрямків
Призначені евакуаційні поїзди на 21 березня
Харків
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 11:30 – № 209/210 Харків – Івано-Франківськ.
Дніпро
- 10:30 – № 901/902 Дніпро – Хелм.
Краматорськ
- 13:00 – № 271/270 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – № 273/272 Краматорськ – Львів.
Додаткові евакуаційні рейси
- 22:32 – з Одеси до Ужгорода;
- 19:13 – з Києва до Хелма.
Нагадаємо, що евакуації проводиться безкоштовно у порядку живої черги. При посадці у вагон пріоритет надається жінкам, дітям та людям похилого віку.
Читайте також: Укрзалізниця оголосила про зміну графіку потягів у Запоріжжі: у чому причина
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