Укрзалізниця оголосила про зміну графіку потягів у Запоріжжі: у чому причина

Укрзалізниця змінює графік потягів у Запоріжжі до 21 березня

З 16:00 19 березня по 06:00 21 березня у Запоріжжі запроваджена комендантська година. Це, власне, і вплинуло на зміну графіку потягів Укрзалізниці з міста.

Як повідомляють у телеграм-каналі Укрзалізниці, пасажирам потрібно бути готовими до змін у роботі залізничної станції у Запоріжжі протягом цих днів.

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У період дії комендантської години вхід до залізничних вокзалів, а також посадка на пасажирські потяги будуть дозволені лише:

транзитним пасажирам,

пасажирам, які потрапили на вокзал до початку комендантської години.

Вихід з вокзалу може бути обмежений правоохоронними органами з міркувань безпеки.

Наразі готується до відправки останній на сьогодні евакуаційний рейс №86 Дніпро – Львів / Ковель о 16:05.

Просимо враховувати це при плануванні подорожі й уважно слідкувати за можливими змінами у розкладі, – зазначають в Укрзалізниці.

Важливо! Для біженців з Приазов'я, що прибувають до потягів власними автомобілями, рекомендують тимчасово прямувати до Дніпра замість Запоріжжя.

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