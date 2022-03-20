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війна

Укрзалізниця повертає оплату за проїзд на деяких рейсах: перелік напрямків

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Укрзалізниця повертає оплату за проїзд на деяких рейсах: перелік напрямків - фото 1

З початку війни в Україні в Укрзалізниці робили усе можливе, аби евакуювати з найгарячіших бойових точок якомога більше наших громадян. Тепер же в компанії повідомили про відновлення платного проїзду на деяких напрямках.

Потяги Укрзалізниці продовжують працювати в режимі евакуації, яка здійснюється безкоштовно й в порядку живої черги. Однак голова правління УЗ Олександр Камишін під час брифінгу повідомив, що деякі поїзди стануть платними.

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Зокрема оплачувати проїзд тепер повинні ті пасажири, які прямують з західних областей до Центру, Сходу та Півдня. А також платними будуть міжнародні рейси.

Вже цього тижня ми повертаємо платний проїзд за кордон до сусідніх країн, — сказав Олександр Камишін.

Він додав, що влада вже показала, що організувала гідне проживання для наших людей із центральних, східних та південних регіонів на території західних областей.

З початку повномасштабної війни Укрзалізниця вивезла з районів та областей, де відбуваються активні воєнні дії, 3 мільйони осіб. Ще 380 тисяч біженців УЗ відправила за кордон.

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