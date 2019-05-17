Як куріння впливає на розмір чоловічого статевого органу

Куріння призводить до зменшення розмірів статевого члена, а також провокує розвиток еректильної дисфункції. Як заявив уролог Марк Ланіадо, причина – порушення нормального кровотоку.

Через те, що у курців підвищений ризик атеросклерозу у всіх кровоносних судинах, включаючи ті, що є в статевому члені, в інтимній зоні може спостерігатися зменшений приплив крові, тому що нікотин сильно звужує судини.

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Куріння негативно впливає на розмір члена

Також токсини в сигаретному димі негативно відбиваються на статевому органі. Причому, згубні зміни іноді мають перманентний характер.

Що стосується розміру статевого члена (з віком він зменшується), вся справа в утрудненому притоці крові. Через це у чоловіків пропадає спонтанна ерекція. Фахівці нагадують, що еректильна дисфункція і хвороби серця пов'язані.

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