Лікарі пояснили, чому не варто збільшувати член

Процедури по збільшенню члена неефективні і ризиковані. Вони позначаються на фізичному і психічному здоров'ї чоловіків.

Так, під час дослідження фахівці виявили, що методи збільшення розміру статевого члена, такі як ін'єкції, вакуумні насоси і операції, часто мали погані наслідки. Дослідження було опубліковане в журналі Sexual Medicine Reviews.

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85% жінок задоволені розмірами пеніса свого партнера

"Ми провели метааналіз 17 робіт, де вивчалися ефекти і наслідки 21 виду процедур щодо збільшення члена, яким піддалися 1192 чоловіка у Великобританії та інших країнах. Він показав, що загальні результати збільшення члена були поганими, рівень задоволеності виявився низьким, а ризик серйозних ускладнень, включаючи деформацію статевого члена, його вкорочення і еректильну дисфункцію – високим", – відзначають автори роботи.

Крім того, фахівці додали, що майже половина чоловіків думає про операцію по збільшенню чоловічої гідності. Водночас, близько 85% жінок задоволені розмірами пеніса свого партнера.

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