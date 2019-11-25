Як куріння впливає на міцність наших кісток

Учені знаходять щоразу більше нових аспектів шкоди куріння. Цього разу команда дослідників з Медичного центру Beth Israel (BIDMC) прийшла до висновку, що куріння негативно впливає на здоров'я кісток.

Фахівці вивчили вплив шкідливої ​​звички на відновлення пацієнтів, які перенесли операцію з приводу перелому зап'ястя (дистального відділу променевої кістки) зі зміщенням – одного з найбільш поширених переломів. Дослідники проаналізували дані 200 пацієнтів, яких оперували у 2006 та 2017 роках у двох травматологічних центрах.

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Пацієнти були охарактеризовані як курці, колишні курці і ті, хто ніколи не курив (20, 32 і 148 осіб відповідно) на підставі опитування.

Через три місяці і один рік післяопераційного спостереження практично всі досягли хороших результатів відновлення кістки і обсягу руху зап'ястя.

Однак проміжні результати – через 3 місяці і рік після операції – відрізнялися не на користь груп куріння, включаючи тих, хто вже кинув курити. Ці пацієнти демонстрували гірші показники, пов'язані з функцією руки, плеча і кисті, і менший відсоток відновлення після перелому.

У цілому ми виявили, що в довгостроковій перспективі ми можемо досягти дуже хороших клінічних і рентгенологічних результатів при хірургічному втручанні з приводу переломів зап'ястя зі зміщенням у курців або пацієнтів, які раніше курили, – говорить старший автор дослідження Тамара Д. Розенталь.

У курців складніше загоюються переломи

За словами дослідників, знижена регенерація при переломах вказує на погіршене здоров'я кісток скелета, а значить, на гірше здоров'я організму в цілому. Вчені сподіваються, що отримані результати стануть ще одним аргументом на користь відмови від цієї шкідливої звички.

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