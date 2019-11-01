Вчені з'ясували, кому важче кинути курити

Фахівці повідомили, що жінки удвічі рідше кидають курити, аніж чоловіки.

У дослідженні взяли участь 233 людини, які відвідували клініку відмови від куріння при великому кардіоцентрі в Торонто. Всі вони як мінімум двічі за останні десять років відвідували клініку, отримували індивідуальні медичні консультації та за необхідності прибігали до замісної терапії.

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Учасники дослідження викурювали в середньому 18 сигарет на день протягом 37 років. У 66% з них була діагностована дисліпідемія (патологія обміну речовин), у 66% – гіпертонія, у 44% – ішемічна хвороба серця, у 28% – депресія або тривога. Через пів року 58 (25%) учасників кинули курити і 68 (29%) скоротили щоденну кількість викурених сигарет більш ніж на 50%.

"Кількість відвідувань клініки була найсильнішим предиктором успішної відмови від куріння або скорочення кількості сигарет", – зазначив доктор Гонзага Карвальо. Однак, як з'ясувалося, жінки кидали курити значно рідше за чоловіків. На думку дослідників, багато в чому на це вплинула підвищена тривожність.

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