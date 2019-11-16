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Чому жінкам не варто курити електронні сигарети

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Електронні сигарети не менш шкідливі, ніж звичайні - фото 1
Електронні сигарети не менш шкідливі, ніж звичайні

Якщо ви досі вірите в те, що електронні сигарети ніяк не впливають на ваше здоров'я, – у нас для вас не вельми хороші новини. Нове дослідження не лише посилює неоднозначне ставлення до цього антитренду, а й пояснює, чому саме жінкам слід повністю відмовитися від електронних сигарет.

Дослідники з Університету Північної Кароліни прийшли до висновку, що хімічні речовини і нікотин в електронних сигаретах ускладнюють процес зачаття дитини у жінок.

І ще: Вчені з'ясували, кому важче кинути курити

Опубліковане Journal of Endocrine Society дослідження також показало, що використання електронних сигарет під час вагітності може викликати аномалії розвитку у дітей. Під час дослідження лабораторних мишей піддавали пару від електронних сигарет протягом декількох місяців. Він негативно впливав на фертильність самок. Автори дослідження вважають, що у людей цей ефект буде ще вираженішим, адже тут сумуються також фактори здоров'я, навколишнього середовища і генетики.

Електронні сигарети впливають на жіночу фертильність - фото 368495
Електронні сигарети впливають на жіночу фертильність

Зауважимо, що це перше дослідження, яке зв'язало електронні сигарети і проблеми з зачаттям. У 2019 інша група вчених з'ясувала, що електронні сигарети, які не містять нікотину, погіршували функції яєчок у щурів. Інші дослідження на тваринах показали, що електронні сигарети можуть впливати на функціонал мозку плода та розвиток його легень. Останнє за часом дослідження вивчало вплив електронних сигарет на маткову фертильність.

Електронні сигарети часто звеличуються як безпечну альтернативу традиційних тютюнових виробів, які відомі своїм негативним впливом на фертильність, статеве життя, здоров'я вагітних і плода. Курцям, у цілому, складніше зачати дітей. Сигаретний дим негативно впливає на чоловічі сперматозоїди і навіть може призводити до імпотенції. Дослідження показували, що нікотин пошкоджує яйцеклітини в міру їх розвитку, а токсини від сигарет можуть завдавати удару по фолікулах яєчників.

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Джерело: natureworldnews
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