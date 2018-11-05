Названі найкращі продукти для молодості шкіри

Правильне харчування може повністю замінити непотрібні креми і ін'єкції, вважає відомий американський пластичний хірург Ентоні Юн.

Їжа, яку їсте, може впливати на появу зморшок, на ступінь пружності та еластичності шкіри, і навіть на її схильність до засмаги. Що треба їсти, аби ваша шкіра була пружна та гладенька?

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Яйця. Вони містять речовини, які сприяють виробленню колагену – білка сполучної тканини, що забезпечує її міцність і еластичність. Крім того, в яйцях багато вітаміну А. Щоденне споживання яєць зробить вашу шкіру здоровою і пружною.

Названі найкращі продукти для молодості шкіри

Помідори або томатна паста. Це чудове джерело антиоксиданту лікопіну, що володіє потужними протизапальними властивостями. Як відомо, саме запалення прискорює старіння шкіри. Крім того, лікопін захищає шкіру від сонячних опіків.

Зелений чай. У ньому більше корисних для шкіри антиоксидантів, аніж у чорній каві, а бадьорить він не гірше.

Креветки. Вони багаті на вітамін E, який допомагає шкірі відновитися від різних пошкоджень.

Названі найкращі продукти для молодості шкіри

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