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Названі найкращі продукти для молодості шкіри

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Щоденне споживання яєць зробить вашу шкіру здоровою і пружною - фото 1
Щоденне споживання яєць зробить вашу шкіру здоровою і пружною / prevention

Правильне харчування може повністю замінити непотрібні креми і ін'єкції, вважає відомий американський пластичний хірург Ентоні Юн.

Їжа, яку їсте, може впливати на появу зморшок, на ступінь пружності та еластичності шкіри, і навіть на її схильність до засмаги. Що треба їсти, аби ваша шкіра була пружна та гладенька?

І ще: Як зробити шкіру сяючою і гладкою: поради дієтолога

Яйця. Вони містять речовини, які сприяють виробленню колагену – білка сполучної тканини, що забезпечує її міцність і еластичність. Крім того, в яйцях багато вітаміну А. Щоденне споживання яєць зробить вашу шкіру здоровою і пружною.

Названі найкращі продукти для молодості шкіри - фото 286910
Названі найкращі продукти для молодості шкіри

Помідори або томатна паста. Це чудове джерело антиоксиданту лікопіну, що володіє потужними протизапальними властивостями. Як відомо, саме запалення прискорює старіння шкіри. Крім того, лікопін захищає шкіру від сонячних опіків.

Зелений чай. У ньому більше корисних для шкіри антиоксидантів, аніж у чорній каві, а бадьорить він не гірше.

Креветки. Вони багаті на вітамін E, який допомагає шкірі відновитися від різних пошкоджень.

Названі найкращі продукти для молодості шкіри - фото 286912
Названі найкращі продукти для молодості шкіри

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Джерело: prevention
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