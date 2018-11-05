Клітковина: чому варто їсти та де знайти

Медики розповіли, чому потрібно їсти клітковину та у яких продуктах її можна знайти.

На офіційній сторінці МОЗ у соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацією про медреформу в Україні, а також про здоров'я. Цього разу медики розповіли, чому обов'язково у раціоні повинна бути клітковина. Річ у тому, що регулярне вживання клітковини знижує ризики розвитку ожиріння, деяких видів раку, діабету 2-го типу та серцево-судинних захворювань.

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"Люди, які постійно вживають клітковину, мають майже на чверть нижчий рівень смертності у порівнянні з людьми, які вживали мінімальну кількість або ж не вживали її взагалі. Такі висновки зробили науковці, проаналізувавши харчові звички близько 400 тисяч людей протягом 9 років", – пояснюють у МОЗ.

Відзначається, що вдосталь клітковини у фруктах, горіхах, насінні, бобах, сої, овочах та цільнозернових продуктах. Приємним бонусом є те, що навіть невелика кількість цих смаколиків здатна надовго втамувати голод.

Чим корисна клітковина

"Середня добова норма клітковини (за висновком Управління продовольства і медикаментів США) – 25 грамів на день за умови споживання близько 2 тисячі калорій на день. Денна норма може бути більшою або меншою в залежності від загальної потреби в споживанні калорій", – підкреслюють медики.

Також можна орієнтуватись на кількість клітковини за тим, чи є у вас якесь хронічне захворювання.

Діабет: 30-50 г клітковини на добу допоможе зменшувати рівень цукру в крові.

30-50 г клітковини на добу допоможе зменшувати рівень цукру в крові. Ожиріння: 20-27 г на добу дозволяють втамувати голод, допомагаючи їсти менше зайвого.

20-27 г на добу дозволяють втамувати голод, допомагаючи їсти менше зайвого. Хвороби серця: 13-33 г на добу зменшують запалення та позитивно впливають на рівень жиру в крові.

Продукти з клітковиною також мають чимало корисних мінералів та вітамінів.

Чим корисна клітковина

Як правильно вживати їжу з клітковиною для максимальної користі:

Збільшуйте кількість клітковини в раціоні поступово. Так ви уникнете болю у животі та здуття.

Пийте вдосталь води. Вона допомагає покращити травлення та засвоєння поживних речовин.

Замініть перекуси горіхами, але невеликою кількістю. Річ у тому, що вони доволі калорійні, зате швидко позбавляють голоду.

Доповнюйте домашню випічку насінням та висівками, а також обирайте цільне борошно.

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