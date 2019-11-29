Як купувати менше одягу: 7 практичних порад, які заощадять твої гроші

Синдром "шафа забита – носити нічого" сьогодні знайомий не лише жінкам, але й багатьом сучасним чоловікам. Пора покінчити з цим і навчитися купувати тільки те, що ти дійсно будеш носити. Тим більше, що в Україні у розпалі Чорна п'ятниця. Тож ми підготували корисні поради, які заощадять твої гроші.

Перш ніж вирушити за покупками за новими правилами, розберись з тими речами, які у тебе вже є. Дістань все з шафи і розділи на 3 групи: "обожнюю і одягнув би прямо зараз", "може бути" і "точно не буду носити". Речі, які ти любиш, верни в шафу, а застарілий та поношений одяг викинь або ж віддай на благодійність. А ось з другою групою фахівці радять вчинити так: вішай ті речі, які постійно носиш, і ті, які ні, в різні боки на вішалці в шафі. Якщо ти жодного разу не одягнув річ за останні пів року, можеш сміливо розлучатися з нею.

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А зараз ділимося з тобою корисними правилами, які допоможуть тобі не купувати зайвого та тримати під контролем свій гардероб. Зберігай собі лайфхаки, які заощаджують твої гроші.

Не купуй те, що не можеш одягнути прямо зараз

Звичайно, спокусливо вхопити на розпродажі в кінці березня хороший пуховик за смішні гроші. Але великий ризик, що до наступного сезону він перестане тобі подобатися і залишиться висіти мертвим вантажем. Тим більше не купуй речі на майбутнє (коли ти схуднеш / набереш масу / накачаєшся). І якщо ти ніколи не носив костюми, не думай, що досить купити "двійку", щоб перетворитися у Харві Спектера. Різко змінити себе, швидше за все, не вийде – ти все одно будеш повертатися до зручних джинсів, а строгий піджак одягнеш від сили три рази.

Сходи в магазин без грошей

Щоб зрозуміти, що тобі личить, а що ні, вирушай в магазин як на екскурсію. Без грошей! У такому випадку ти йдеш не за покупками, а щоб краще зрозуміти, яким має бути твій стиль та ідеальний гардероб. Спробуй нові фасони і незвичний крій. Зайди в бутік, який торгує дорогим і якісним одягом, – необов'язково щось купувати там, просто приміряй речі і оцініть, як вони сидять на вас. Це допоможе тобі навчитися відрізняти добре зшиті речі, коли підеш за новими покупками.

Напиши стоп-лист

Стоп-лист – це список речей, які ти ніколи більше не купиш. Можливо, це буде одяг тих кольорів, які тобі не личать, вузькі джинси чи дешеві футболки з тонкого трикотажу. Головне, що, пам'ятаючи цей список, ти зможеш не піддатися імпульсу і не купити чергову "помилку", навіть коли побачиш привабливу ціну.

Створи капсульний гардероб

Фешн-блогери радять створити капсульний гардероб. "Капсула" – це набір з кількох предметів одягу, які добре поєднуються між собою, і тому з невеликою кількістю речей ти можеш створювати багато різних комплектів.

При покупці в думках уяви три комплекти, які зможеш скласти з новою річчю і тим, що у тебе вже є. Так ти зрозумієш, чи вписується новий одяг у твій гардероб. Роблячи такий трюк регулярно, ти швидко помітиш, наскільки простіше стало збиратися вранці.

Купуй одяг, який відповідає твоєму образу життя

Якщо ти 80% свого часу проводиш в офісі, немає сенсу купувати багато яскравого одягу для вечірок. Напиши список речей, які носиш найчастіше, в яких ти комфортно та впевнено себе почуваєш. І в магазині в першу чергу звертай увагу на одяг такого типу.

Витрачай більше на те, що частіше носиш: джинси, футболки, одяг для офісу, і економ на тому, що носиш рідко, наприклад, костюм.

Використовуй готівку

Розрахунок карткою у більшості випадків негативно впливає на твій бюджет. Так, коли ти активно користуєшся безготівковим розрахунком, ти не відчуваєш, як гроші списуються з картки. З готівкою все по-іншому. Це реальні купюри, які відчуваються в руках перш, ніж віддати їх касиру. Їхня цінність набагато відчутніша, а відповідно, і розлучитися з ними трохи складніше.

Приміряй обновку вдома, не зрізуючи бирки

Одягни нову річ вдома перед рідними чи друзями, перед дзеркалом і зі звичним освітленням. Тепер, коли ти трохи охолов від "споживчої лихоманки", можеш тверезо оцінити, наскільки добре сидить на тобі річ. Якщо ти розчарований, сміливо повертай її назад в магазин. Зберігай коробки і чеки, щоб не виникло проблем при поверненні покупки.

Як змінилося б твоє життя, якщо у тебе було менше одягу:

У тебе було б більше грошей.

У тебе було б більше часу.

Ранок був би менш напруженим.

У твоїй шафі завжди був би порядок.

Ти швидше б збирався у відпустку чи відрядження.

Тобі простіше було б прати.

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