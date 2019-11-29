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Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Як купувати менше одягу: 7 практичних порад, які заощадять твої гроші

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Як купувати менше одягу: 7 практичних порад, які заощадять твої гроші - фото 1

Синдром "шафа забита – носити нічого" сьогодні знайомий не лише жінкам, але й багатьом сучасним чоловікам. Пора покінчити з цим і навчитися купувати тільки те, що ти дійсно будеш носити. Тим більше, що в Україні у розпалі Чорна п'ятниця. Тож ми підготували корисні поради, які заощадять твої гроші.

Перш ніж вирушити за покупками за новими правилами, розберись з тими речами, які у тебе вже є. Дістань все з шафи і розділи на 3 групи: "обожнюю і одягнув би прямо зараз", "може бути" і "точно не буду носити". Речі, які ти любиш, верни в шафу, а застарілий та поношений одяг викинь або ж віддай на благодійність. А ось з другою групою фахівці радять вчинити так: вішай ті речі, які постійно носиш, і ті, які ні, в різні боки на вішалці в шафі. Якщо ти жодного разу не одягнув річ за останні пів року, можеш сміливо розлучатися з нею.

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А зараз ділимося з тобою корисними правилами, які допоможуть тобі не купувати зайвого та тримати під контролем свій гардероб. Зберігай собі лайфхаки, які заощаджують твої гроші.

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Не купуй те, що не можеш одягнути прямо зараз

Звичайно, спокусливо вхопити на розпродажі в кінці березня хороший пуховик за смішні гроші. Але великий ризик, що до наступного сезону він перестане тобі подобатися і залишиться висіти мертвим вантажем. Тим більше не купуй речі на майбутнє (коли ти схуднеш / набереш масу / накачаєшся). І якщо ти ніколи не носив костюми, не думай, що досить купити "двійку", щоб перетворитися у Харві Спектера. Різко змінити себе, швидше за все, не вийде – ти все одно будеш повертатися до зручних джинсів, а строгий піджак одягнеш від сили три рази.

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Сходи в магазин без грошей

Щоб зрозуміти, що тобі личить, а що ні, вирушай в магазин як на екскурсію. Без грошей! У такому випадку ти йдеш не за покупками, а щоб краще зрозуміти, яким має бути твій стиль та ідеальний гардероб. Спробуй нові фасони і незвичний крій. Зайди в бутік, який торгує дорогим і якісним одягом, – необов'язково щось купувати там, просто приміряй речі і оцініть, як вони сидять на вас. Це допоможе тобі навчитися відрізняти добре зшиті речі, коли підеш за новими покупками.

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Напиши стоп-лист

Стоп-лист – це список речей, які ти ніколи більше не купиш. Можливо, це буде одяг тих кольорів, які тобі не личать, вузькі джинси чи дешеві футболки з тонкого трикотажу. Головне, що, пам'ятаючи цей список, ти зможеш не піддатися імпульсу і не купити чергову "помилку", навіть коли побачиш привабливу ціну.

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Створи капсульний гардероб

Фешн-блогери радять створити капсульний гардероб. "Капсула" – це набір з кількох предметів одягу, які добре поєднуються між собою, і тому з невеликою кількістю речей ти можеш створювати багато різних комплектів.
При покупці в думках уяви три комплекти, які зможеш скласти з новою річчю і тим, що у тебе вже є. Так ти зрозумієш, чи вписується новий одяг у твій гардероб. Роблячи такий трюк регулярно, ти швидко помітиш, наскільки простіше стало збиратися вранці.

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Купуй одяг, який відповідає твоєму образу життя

Якщо ти 80% свого часу проводиш в офісі, немає сенсу купувати багато яскравого одягу для вечірок. Напиши список речей, які носиш найчастіше, в яких ти комфортно та впевнено себе почуваєш. І в магазині в першу чергу звертай увагу на одяг такого типу.

Витрачай більше на те, що частіше носиш: джинси, футболки, одяг для офісу, і економ на тому, що носиш рідко, наприклад, костюм.

via GIPHY

Використовуй готівку

Розрахунок карткою у більшості випадків негативно впливає на твій бюджет. Так, коли ти активно користуєшся безготівковим розрахунком, ти не відчуваєш, як гроші списуються з картки. З готівкою все по-іншому. Це реальні купюри, які відчуваються в руках перш, ніж віддати їх касиру. Їхня цінність набагато відчутніша, а відповідно, і розлучитися з ними трохи складніше.

via GIPHY

Приміряй обновку вдома, не зрізуючи бирки

Одягни нову річ вдома перед рідними чи друзями, перед дзеркалом і зі звичним освітленням. Тепер, коли ти трохи охолов від "споживчої лихоманки", можеш тверезо оцінити, наскільки добре сидить на тобі річ. Якщо ти розчарований, сміливо повертай її назад в магазин. Зберігай коробки і чеки, щоб не виникло проблем при поверненні покупки.

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Як змінилося б твоє життя, якщо у тебе було менше одягу:
  • У тебе було б більше грошей.
  • У тебе було б більше часу.
  • Ранок був би менш напруженим.
  • У твоїй шафі завжди був би порядок.
  • Ти швидше б збирався у відпустку чи відрядження.
  • Тобі простіше було б прати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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