Кріштіану Роналду відреагував на свій рекорд за кількістю підписників в Instagram

На популярного футболіста Кріштіану Роналду підписалося 200 мільйонів осіб в Instagram. За допомогою відео зірковий спортсмен відреагував на свій рекорд у соцмережі.

З нагоди того, що на Кріштіану Роналду підписалися рекордні 200 мільйонів користувачів соцмережі, нападник виклав відео з важливими для себе подіями в кар'єрі.

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У ролику фотографії та написи швидко змінюють один одного і в результаті закінчуються образом футболіста, який сидить на троні. "Вау! 200 мільйонів! Спасибі всім за те, що поділяєте цю подорож зі мною кожен день", – підписав своє спортсмен.

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