Роналду чи Неймар? Тест про футболістів для справжніх вболівальників

5 лютого свій день народження відзначають два легендарні футболісти – бразилець Неймар і португалець Кріштіану Роналду. Щоправда, CR7 на 7 років старший від свого колеги. Підготували для вас тест про цих гравців!

Хтось обожнює Роналду, хтось захоплюється Неймаром – а ми вважаємо обох футболістів крутими. Звісно, Кріштіану більш титулований, але й бразильському нападнику "ПСЖ" є чим похвалитись. На рахунку обох гравців чимало рекордів, нагород та досягнень.

ТЕСТ: Вгадай, хто з українських футболістів вищий

Тож вітаємо Роналду із 35-річчям, а Неймара із 28-річчям цікавим тестом, який перевірить ваші знання про цих гравців та футбол загалом. Удачі!

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