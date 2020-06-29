Як Кріштіану Роналду релаксував за 33 тисячі євро: у мережу злили фото гарячого вікенду

Стало відомо, як Кріштіану Роналду провів час після п'ятничної перемоги "Ювентуса" над "Лечче". Зірковий футболіст повернувся на 20-метрову яхту Mangiomar, на якій був сфотографований зі своєю коханою Джорджиною ще до поєдинку з "Лечче".

Судячи з фото, 35-річний Роналду відпочивав на східному березі Італії в водах Середземного моря. Причому, крім Кріштіану і Джорджини Родрігес, на судні перебували кілька друзів футболіста.

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На борту яхти можуть розміститися дев'ять осіб в чотирьох каютах. Вартість її тижневої оренди становить близько 33 тисячі євро. А це зарплата Роналду за дві години роботи.

Після вікенду на яхті Кріштіану Роналду довелося повернутися до команди "Ювентуса" для підготовки до виїзного матчу з "Дженоа", який відбудеться у вівторок.

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