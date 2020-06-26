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Вперше за 30 років: як у Ліверпулі відзначили довгоочікуване чемпіонство
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Мерсисайдський футбольний гранд Ліверпуль вперше за 30 років досяг чемпіонського титулу, оформивши при цьому першу у своїй історії перемогу в АПЛ.
Цікаво, що заповітний трофей застав гравців і фанатів "червоних" не на полі: довгоочікуваний тріумф футболісти здобули в результаті поєдинку Челсі і Манчестер Сіті, в якому "городяни" поступилися, дозволивши команді Клоппа стати недосяжною в турнірній таблиці.
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Фінальний свисток на Стемфорд Брідж приніс колосальну радість тисячам шанувальників Ліверпуля, які попри карантинні обмеження в Англії, висипалися на вулиці міста з однією метою: відсвяткувати довгоочікуване чемпіонство. І хоч традиційного параду в цьому сезоні не буде, минулої ночі вболівальники влаштували не менше феєричне шоу. Подивіться самі!
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