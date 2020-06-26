Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Вперше за 30 років: як у Ліверпулі відзначили довгоочікуване чемпіонство

  • 6
Ліверпуль - фото 1
Ліверпуль / twitter

Мерсисайдський футбольний гранд Ліверпуль вперше за 30 років досяг чемпіонського титулу, оформивши при цьому першу у своїй історії перемогу в АПЛ.

Цікаво, що заповітний трофей застав гравців і фанатів "червоних" не на полі: довгоочікуваний тріумф футболісти здобули в результаті поєдинку Челсі і Манчестер Сіті, в якому "городяни" поступилися, дозволивши команді Клоппа стати недосяжною в турнірній таблиці.

І ще: Трюк футболіста Шахтаря став хітом мережі: відео

Фінальний свисток на Стемфорд Брідж приніс колосальну радість тисячам шанувальників Ліверпуля, які попри карантинні обмеження в Англії, висипалися на вулиці міста з однією метою: відсвяткувати довгоочікуване чемпіонство. І хоч традиційного параду в цьому сезоні не буде, минулої ночі вболівальники влаштували не менше феєричне шоу. Подивіться самі!

Читайте також: Футболіст виправдав запізнення на тренування викраданням інопланетянами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 311
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
  • Вчора, 16:21
  • 309
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2400420
Загрузка...
Новини