Вперше за 30 років: як у Ліверпулі відзначили довгоочікуване чемпіонство

Мерсисайдський футбольний гранд Ліверпуль вперше за 30 років досяг чемпіонського титулу, оформивши при цьому першу у своїй історії перемогу в АПЛ.

Цікаво, що заповітний трофей застав гравців і фанатів "червоних" не на полі: довгоочікуваний тріумф футболісти здобули в результаті поєдинку Челсі і Манчестер Сіті, в якому "городяни" поступилися, дозволивши команді Клоппа стати недосяжною в турнірній таблиці.

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Фінальний свисток на Стемфорд Брідж приніс колосальну радість тисячам шанувальників Ліверпуля, які попри карантинні обмеження в Англії, висипалися на вулиці міста з однією метою: відсвяткувати довгоочікуване чемпіонство. І хоч традиційного параду в цьому сезоні не буде, минулої ночі вболівальники влаштували не менше феєричне шоу. Подивіться самі!

Liverpool fans celebrating at Anfield pic.twitter.com/woQC05phnI — Martha Kelner (@marthakelner) June 25, 2020

It’s going to be some night at Anfield!



@propagandaphoto pic.twitter.com/VVIJiqxGIS — Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 26, 2020

CHAMPIONS OF ENGLAND pic.twitter.com/DyhKpCXkZh — This Is Anfield (@thisisanfield) June 25, 2020

It's party time at Anfield pic.twitter.com/opWa7haUrr — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 25, 2020

'It's for our supporters, it's for you out there.'



Jurgen Klopp joins Sky Sports live after Liverpool were crowned Premier League champions!



Watch our special reaction show live on Sky Sports News now: https://t.co/B16sdyjs7x pic.twitter.com/L1bHCvie4f — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 25, 2020

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