Одноклубники потролили Роналду за яскравий образ від Louis Vuitton

Зірка футболу Кріштіану Роналду з'явився у незвичайному вбранні від Louis Vuitton. Проте одноклубників розвеселив такий образ футболіста.

Португальський нападник Кріштіану Роналду опублікував в Instagram знімок, на якому позував у сорочці і шортах від відомого бренду Louis Vuitton. Вбрання було з яскравими принтами, а свій лук спортсмен довершив окулярами.

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"Починаю вікенд з хорошого настрою і в хорошому стилі", – підписав фото гравець Ювентуса. Як повідомляється, сорочка і шорти, в які був одягнений Роналду, коштують 1400 євро – приблизно 735 і 665 євро відповідно.

Одноклубник гравця Леонардо Бонуччі відповів емодзі у вигляді фейспалму і словом "неймовірно!", Тоді як його колишній партнер по Ювентусу Мехді Бенатов написав: "Хороший стиль, не знаю" додавши, смайлики, які плачуть від сміху.

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