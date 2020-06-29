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Одноклубники потролили Роналду за яскравий образ від Louis Vuitton

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / instagram

Зірка футболу Кріштіану Роналду з'явився у незвичайному вбранні від Louis Vuitton. Проте одноклубників розвеселив такий образ футболіста.

Португальський нападник Кріштіану Роналду опублікував в Instagram знімок, на якому позував у сорочці і шортах від відомого бренду Louis Vuitton. Вбрання було з яскравими принтами, а свій лук спортсмен довершив окулярами.

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"Починаю вікенд з хорошого настрою і в хорошому стилі", – підписав фото гравець Ювентуса. Як повідомляється, сорочка і шорти, в які був одягнений Роналду, коштують 1400 євро – приблизно 735 і 665 євро відповідно.

Одноклубник гравця Леонардо Бонуччі відповів емодзі у вигляді фейспалму і словом "неймовірно!", Тоді як його колишній партнер по Ювентусу Мехді Бенатов написав: "Хороший стиль, не знаю" додавши, смайлики, які плачуть від сміху.

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Джерело: thesun
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