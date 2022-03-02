Як країни уже закрили свій повітряний простір для Росії: свіжі дані

На цю мить не лише усі держави Євросоюзу, а й багато інших країн закрили своє небо для прольотів російських літаків. Публікуємо актуальний список станом на сьомий день війни в Україні (2 березня).

Так, станом на 2 березня російські літаки не можуть потрапити у повітряний простір 37 країн світу. Усі вони оголосили закриття неба для цивільної авіації Росії, пише НВ.

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Нагадаємо, першою на такі обмеження пішла Великобританія. Після цього про закриття свого повітряного простору для російських літаків оголосили Польща та Чехія. А 27 лютого 2022 року президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що Європейський Союз повністю закриває небо для російських авіакомпаній.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.



They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.



Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

Ми закриваємо небо ЄС для літаків, які перебувають у російській власності, на російській реєстрації або під російським контролем. Включно з приватними реактивними літаками олігархів, — заявила фон дер Ляйєн.

Вона уточнила, що цим авіалайнерам заборонено приземлятися, злітати в аеропортах Євросоюзу та літати над територією ЄС. Крім Євросоюзу, своє небо закрили США та Канада.



Інфографіка НВ Інфографіка НВ

Повний перелік країн,

які закрили повітряний простір для російських літаків

Великобританія Молдова (повітряний простір закритий для всієї цивільної авіації через військові дії на території України) Фінляндія Північна Македонія Албанія Ісландія Канада Швейцарія США Польща Чехія Естонія Румунія Латвія Литва Словенія Ірландія Болгарія Нідерланди Австрія Німеччина Швеція Італія Бельгія Франція Данія Норвегія Португалія Греція Мальта Люксембург Іспанія Кіпр Словаччина Угорщина Хорватія.

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