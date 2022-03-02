Wizz Air надасть українським біженцям 100 тисяч безкоштовних квитків

Угорський лоукостер Wizz Air допоможе українським біженцям дістатися місця призначення. Для цього виділилися тисячі безкоштовних місць.

Так, у Wizz Air повідомили, що авіаперевізник надає 100 тисяч безоплатних квитків для громадян України, які рятуються від війни. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці компанії у Twitter.

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Рейси відправлятимуться з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Летітимуть літаки у потрібне місце призначення.

Wizz Air прагне допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не було. Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на близькомагістральних рейсах, – йдеться в повідомленні.

WIZZ is committed to helping Ukrainian refugees reach their destination, wherever that may be. We are providing 100,000 free seats on short-haul flights departing from Poland, Slovakia, Hungary, and Romania in March. Book your travel at https://t.co/eDw80hGC2k pic.twitter.com/2duHFtPdr3 — Wizz Air (@wizzair) March 1, 2022

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