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війна

Wizz Air надасть українським біженцям 100 тисяч безкоштовних квитків

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Wizz Air надасть українським біженцям 100 тисяч безкоштовних квитків - фото 1

Угорський лоукостер Wizz Air допоможе українським біженцям дістатися місця призначення. Для цього виділилися тисячі безкоштовних місць.

Так, у Wizz Air повідомили, що авіаперевізник надає 100 тисяч безоплатних квитків для громадян України, які рятуються від війни. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці компанії у Twitter.

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Рейси відправлятимуться з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Летітимуть літаки у потрібне місце призначення.

Wizz Air прагне допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не було. Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на близькомагістральних рейсах, – йдеться в повідомленні.

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