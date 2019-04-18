Лідер Ліверпуля потрапив на обкладинку найвпливовішого журналу у світі

Єгипетський форвард Ліверпуля Мохамед Салах опинився на обкладинці журналу Time. Про такий успіх Мессі і Роналду можуть тільки мріяти.

Знаменитий журнал Time склав рейтинг найвпливовіших людей сучасності, помістивши у список 26-річного форварда збірної Єгипту і Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

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Так гравець опинився в списку найвпливовіших особистостей 2019 року. Нагадаємо, у рамках 34-го туру Ліверпуль і Манчестер Сіті виграли свої матчі. "Мерсисайдці" перемогли Челсі з рахунком 2:0, а "городяни" виявилися сильнішими за Крістал Пелас (1:3). Відтак гонка за чемпіонством у АПЛ триває, а пристасті розпалюються ще сильніше.

OFFICIAL: Mohamed Salah will feature on @Time magazine as one of the top 100 most influential people of 2019. pic.twitter.com/E3Re0XHJPs — Squawka News (@SquawkaNews) 17 квітня 2019 р.

17 квітня відбувся матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Порту і Ліверпулем. Перша гра завершилася перемогою англійців з рахунком 2:0, а матч-відповідь подарував нам цілих 5 забитих голів: гра закінчилася з рахунком 1:4 на користі червоних. Тож, Ліверпуль зустрінеться у півфіналі ЛЧ з Барселоною, а Аякс позмагається з англійським Тоттенхемом.

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