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Як красиво зашити дірку на джинсах: лайфхак у відео

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Як зашити дірку на штанах - фото 1
Як зашити дірку на штанах

Користувачі згадали про доволі старий, але дієвий лайфхак, як швидко та красиво зашити дірку на штанах. Щоправда, найкраще ця порада підійде для жінок.

На платформі Reddit користувач з ніком ThatDapperMosquito поділився відео з лайфхаком, як швидко позбутись дірки на штанах. За короткий час ролик зібрав понад 12 тисяч переглядів та більш як 200 коментарів. А все тому, що така порада справді дієва і не забирає надто багато часу. Хоча варіант більше підходить для жінок, однак чоловіки погоджуються, що це теж доволі просто. Для того, щоб зашити дірку на джинсах, потрібно мати голку, нитку, ножиці та трішки фантазії. Авторка запису показує, як не лише повернути штанці "у форму", а й зробити їх креативними.

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Sewing up a hole. from r/oddlysatisfying

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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