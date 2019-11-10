У мережі знайшли найкращого татуся: відео

Користувачі не можуть втримати усмішку від відео з цим молодим батьком, який справді заслуговує на оплески та медаль. Не кожному вистачить сили та нервів на двох дітей!

На платформі Reddit користувач з ніком itwasntmegod поділився епічним відео з молодим татусем, яке стрімко піднялось у тренди мережі. Всього за лічені години допис зібрав понад 87 тисяч переглядів та більш як 2500 коментарів. Річ у тому, що на короткому ролику можна побачити, як відчайдушний татусь переодягає двох маленьких дітей. Зважаючи на те, що відео пришвидшено, можна лише поспівчувати та поплескати за таку силу волі.

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