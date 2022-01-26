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Коли варто робити тест на COVID-19: відповідь медиків

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Коли обов'язково робити тест на коронавірус - фото 1
Коли обов'язково робити тест на коронавірус / Roman Wimmers on Unsplash

Пандемія не відступає, а коронавірусна хвороба може мати різні симптоми. Тому важливо знати, коли варто робити тест на COVID-19.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та корисною інформацією для українців. Цього разу експерти пояснили, у яких випадках обов'язково варто зробити тест коронавірус.

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"Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різні симптоми, саме тому тест на COVID-19 варто робити за будь-яких ознак ГРВІ. До прикладу, симптомами коронавірусу, зокрема і нового штаму "Омікрон", може бути нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос", – наголошують фахівці.

Через те, що симптоми COVID-19 можуть не мати специфічних, однак та нагадувати застуду, дуже важливо вчасно виявити хворобу. Тож тестування дозволяє визначити лікування, а також зумовлює необхідність самоізоляції, щоб захистити оточення від інфікування.

Важливо: направлення на безоплатне тестування на COVID-19 у сімейного лікаря можуть отримати не тільки пацієнти з підозрою на коронавірус.

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Unsplash

Лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 наступним категоріям:

  • особам із підозрою на COVID-19;
  • особам з ознаками інших ГРВІ;
  • особам з ознаками вірусної пневмонії;
  • пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;
  • контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19;
  • Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, то підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим.

Якщо ж лікар відмовляється надати направлення на безоплатне тестування або ж у вас нема сімейного лікаря, то варто звернутись на гарячу лінію МОЗ 0-800-60-20-19.

До отримання результатів тестування та під час видимих симптомів потрібно відмовитись від відвідин місць загального скупчення людей та дотримуватися режиму самоізоляції.

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Nathana Rebouças on Unsplash

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