Лікарі розповіли про симптоми нового штаму коронавірусу Омікрон

У світі зараз поширюється коронавірусна інфекція штаму Омікрон, яка найближчим часом може змінити панівну Дельту. Однак як зрозуміти, на який штам коронавірусу хвора людина?

Центр з контролю та профілактики захворювань США зараз намагається встановити, чи викликає штам Омікрон тяжче захворювання, ніж інші типи коронавірусу. Висновок про те, що майже всі випадки досі є легкими, може бути відображенням того, що хвороба охопила в основному вакцинованих людей, які, як очікується, матимуть легші захворювання, пише bashinform.

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Згідно зі звітами, проведеними на основі підтверджених випадків нового штаму, у хворих на коронавірус найчастіше спостерігають:

нежить 73%

головний біль 67,5

підвищена стомлюваність 63,5

чхання 60

біль у горлі 59,6

Водночас як зазначили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики захворювань МОЗ, при зараженні Омікроном не виявлено суттєвих відмінностей від симптомів штаму Дельта.

Лікарі розповіли про симптоми Омікрону

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