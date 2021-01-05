Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Як коти впливають на дистанційну роботу своїх господарів

  • 19
А як ваш кіт впливає на дистанційну роботу - фото 1
А як ваш кіт впливає на дистанційну роботу

За час пандемії коронавірусу у 2020 році багато людей почали працювати дистанційно. Через дефіцит спілкування вони почали почуватися самотніми. Психологи з'ясували, щоб знизити стрес і підняти настрій у ситуації, що склалася – необхідно завести кішку.

В експерименті брали участь 700 людей, які працюють дистанційно, й у яких є кішка. 63% з них стверджують, що вихованець неодноразово заспокоював їх. А 53% зізналися, що з твариною перестали почуватися самотніми.

Це цікаво: Як поставити ялинку, якщо вдома кіт: простий лайфхак

Також 53% респондентів згадали, що їх настрій поліпшувався, коли кішка робила щось кумедне. Це надихало людей і надавало їм сил. Багато респондентів розмовляли з кішками, обговорювали з ними робочі проблеми.

За словами фахівця, Джини Ейкерс, найголовніше, поставити спальне місце вихованця поруч з робочим столом. Так кішка буде завжди бачити господаря за роботою. Крім того, поруч можна встановити дряпку, повісити іграшку вихованця, щоб той міг розважатися поруч, не відволікаючи свою людину.

Як коти впливають на дистанційну роботу своїх господарів - фото 442002
Коти допомагають позбуватися стресів під час дистанційної роботи

Після проведених експериментів психолог Джо Хеммінгс зазначив, що близькість домашніх вихованців створює у їхніх господарів відчуття "нормальності їхнього життя". А це своєю чергою знижує у них рівень стресу та заспокоює вихованців.

Але в таких діях ще більше плюсів. Під час подібних перестановок вихованці теж стануть щасливішими. Адже тепер вони будуть завжди поруч зі своїм господарем замість багатогодинних очікувань його з роботи.

Читайте також: Надто допитливі сусіди: кумедні фото тварин, які стежать за людьми

Джерело: Mens Life
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 30.12.2020, 17:54
  • 1847
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 657
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2745173
Загрузка...
Новини