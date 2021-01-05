Як коти впливають на дистанційну роботу своїх господарів

За час пандемії коронавірусу у 2020 році багато людей почали працювати дистанційно. Через дефіцит спілкування вони почали почуватися самотніми. Психологи з'ясували, щоб знизити стрес і підняти настрій у ситуації, що склалася – необхідно завести кішку.

В експерименті брали участь 700 людей, які працюють дистанційно, й у яких є кішка. 63% з них стверджують, що вихованець неодноразово заспокоював їх. А 53% зізналися, що з твариною перестали почуватися самотніми.

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Також 53% респондентів згадали, що їх настрій поліпшувався, коли кішка робила щось кумедне. Це надихало людей і надавало їм сил. Багато респондентів розмовляли з кішками, обговорювали з ними робочі проблеми.

За словами фахівця, Джини Ейкерс, найголовніше, поставити спальне місце вихованця поруч з робочим столом. Так кішка буде завжди бачити господаря за роботою. Крім того, поруч можна встановити дряпку, повісити іграшку вихованця, щоб той міг розважатися поруч, не відволікаючи свою людину.



Коти допомагають позбуватися стресів під час дистанційної роботи

Після проведених експериментів психолог Джо Хеммінгс зазначив, що близькість домашніх вихованців створює у їхніх господарів відчуття "нормальності їхнього життя". А це своєю чергою знижує у них рівень стресу та заспокоює вихованців.

Але в таких діях ще більше плюсів. Під час подібних перестановок вихованці теж стануть щасливішими. Адже тепер вони будуть завжди поруч зі своїм господарем замість багатогодинних очікувань його з роботи.

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