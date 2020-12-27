Надто допитливі сусіди: кумедні фото тварин, які стежать за людьми

Мало хто не стикався у житті з надто допитливими сусідами, які полюбляють стежити за життям інших. Але з цими пухнастиками навряд чи захоче хтось сваритись через таке!

У кожного хоч раз виникала нагода натрапити на сусідів-шпигунів, які повинні бути в курсі всього, що відбувається навколо. Але таким зацікавленим у найсвіжіших новинах та плітках може бути не лише мешканець сусіднього дому, а й чийсь домашній улюбленець. Власники котів та собак діляться кумедними фото, на яких пухнастики контролюють все, що коїться на вулиці.

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