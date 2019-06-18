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Як кошеня на уроці підкорило мережу: відео

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Кіт розвеселив Reddit - фото 1
Кіт розвеселив Reddit

У мережі не можуть втримати усмішку від кумедного відео з маленьким кошеням у класі. Здається, пара з поезії отримала новий формат!

На платформі Reddit користувач з ніком maddigains поділився веселим записом з уроку, який за короткий час опинився у трендах. Всього за 8 годин допис побачили понад 83 тисячі переглядів та більш як 900 коментарів. А все тому, що викладач автора попросив його принести кошеня, якому всього 7 тижнів, на урок з поезії. Здається, ідея сподобалась усім. Коментатори відзначають, що їхні домашні улюбленці ніби постійно у тому віці, коли гасають приміщеннями безупинно.

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My professor asked me to bring my 7 week old kitten to class. He learned a lot about poetry! from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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