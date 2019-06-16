Геніальне маскування: фото домашніх улюбленців, які змусять усміхатись

Власники домашніх тварин знають, що інколи улюбленці стаються справжніми ніндзя у намаганні сховатись чи потрапити кудись непомітно. А ці пухнастики точно перевірили, як збити господарів з пантелику.

Трапляються випадки, коли тварини намагаються уникнути покарання чи просто отримують неймовірне уміння ставати непомітними. У такі моменти господарі навіть не підозрюють або ж заливаються сміхом від того, де ж насправді їхні улюбленці. Найкреативнішими та найвеселішими спробами сховатись активно діляться в мережі. Зацініть!

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Джерело фото: zefirka.net

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