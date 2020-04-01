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Карантин Коронавірус

Як коронавірус впливає на стосунки у сім'ї: цікаве дослідження

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Карантин часто негативно впливає на стосунки у сім'ї - фото 1
Карантин часто негативно впливає на стосунки у сім'ї

Тривала ізоляція стала причиною того, що батьки все частіше конфліктують зі своїми дітьми. Принаймні до такого висновку дійшли науковці з Університету Мічигану. Дізнайтесь, що ще вони виявили, вивчивши вплив карантину на стосунки у сім'ї.

Психологам давно відомо, що ізоляція невеликих скупчень людей у тісному просторі здатна викликати серйозний стрес і спровокувати різні сварки.

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Невизначеність з приводу розвитку пандемії COVID-19 відбивається на психіці дітей і батьків. Онлайн-дослідження показало, що проблема наростає зі швидкістю снігової лавини. І якщо карантин продовжать, світ очікує епідемія домашнього насильства. Вчені опитали 562 дорослих осіб, у 51% була, принаймні, одна дитина до 12 років.

Батьки часто сваряться з дітьми через ізоляцію - фото 395623
Батьки часто сваряться з дітьми через ізоляцію

Більшість батьків під час ізоляції спочатку відчули велику емоційну близькість з дітьми. Згодом виріс рівень фізичного насильства у вигляді покарань. Кожен шостий батько бив дитину, принаймні, один раз за останні два тижні. Різко зросли показники сварок, криків, скандалів і жорстких обмежень, що негативно впливає на дитячу психіку.

50% татусів і матусь хвилюються, що не зможуть оплачувати рахунки; 55% переконані, що гроші скоро повністю закінчаться. Це основний привід для сильного стресу для батьків. 52% погодилися з тим, що фінансові тривоги впливають на їхні стосунки з дітьми.

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Джерело: Medikforum
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