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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 9 квітня: в Україні виявлений 1 823 674​​ випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​19 676 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 9 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 119 369 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 568 004 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 823 674​​
Одужали 1 395 104
Померли 36 381

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 640

Волинська область

 448

Дніпропетровська область

 1 665

Донецька область

 1 146

Житомирська область

 647

Закарпатська область

 236

Запорізька область

 823

Івано-Франківська область

 231

Кіровоградська область

 207

Київ

 1 864

Київська область

 1 265

Львівська область

 1 639

Луганська область

 226

Миколаївська область

 372

Одеська область

 1 194

Полтавська область

 848

Рівненська область

 557

Сумська область

 820

Тернопільська область

 373

Харківська область

 1 194

Херсонська область

 317

Хмельницька область

 1 094

Чернівецька область

 377

Черкаська область

 834

Чернігівська область

 659

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-04-2021:

Захворіли

133 906 984
Одужали

107 300 824
Померли

2 900 622

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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