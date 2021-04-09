Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 квітня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 9 квітня: в Україні виявлений 1 823 674​​ випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​19 676 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 9 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 119 369 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 568 004​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 9 квітня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 823 674​​ Одужали 1 395 104 Померли 36 381

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 640 Волинська область 448 Дніпропетровська область 1 665 Донецька область 1 146 Житомирська область 647 Закарпатська область 236 Запорізька область 823 Івано-Франківська область 231 Кіровоградська область 207 Київ 1 864 Київська область 1 265 Львівська область 1 639 Луганська область 226 Миколаївська область 372 Одеська область 1 194 Полтавська область 848 Рівненська область 557 Сумська область 820 Тернопільська область 373 Харківська область 1 194 Херсонська область 317 Хмельницька область 1 094 Чернівецька область 377 Черкаська область 834 Чернігівська область 659

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-04-2021:

Захворіли 133 906 984 Одужали 107 300 824 Померли 2 900 622 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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