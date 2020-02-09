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Чоловічі джоггери: усе про спортивні штани для модників, які в тренді цього року
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Спортивний стиль одягу сьогодні активно використовується у створенні модних чоловічих образів. І штани джоггери стали не виключенням. Тож у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо тобі, які джоггери вибрати, щоб бути в тренді у 2020 році.
Чоловіча мода сьогодні настільки різноманітна, що кожен чоловік може самовиражатися і виділятися з натовпу своїм індивідуальним стилем. І спортивні елементи усе впевненіше "вдираються" у повсякденні чоловічі образи. Штани джоггери не стали винятком. Такі штани відносять саме до цього стилю, який найчастіше носять хлопці та чоловіки з активною життєвою позицією. Так, у новому сезоні дизайнери радять звернути увагу на цей елемент гардеробу, який підкреслить брутальність образу.
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Що таке джоггери?
Перші асоціації, які виникають при погляді на штани джоггери – це треники, гамаші чи трико. Насправді джоггери – це спортивні штани для чоловіків і жінок, які сьогодні перебувають на піку популярності у багатьох країнах. Цей фасон спочатку використовувався лише для спортивних занять та тренувань, а сьогодні ці штани просто створені для ефектних і водночас комфортних повсякденних образів.
Особливості штанів джоггерів:
- Силует брюк повторює природні обриси і вигини тіла. Максимальна ширина штанів передбачена в області стегон, далі до самих щиколоток штани поступово звужуються.
- Штани також мають занижена лінія кроку і передбачають низьку посадку.
- На поясі штанів і на щиколотках є широкі еластичні манжети.
- Джоггери виготовляються переважно з м'яких і легких тканин.
Кому підійде така модель?
На сьогодні дизайнери пропонують не тільки класичні моделі спортивних джоггерів, але й стильні моделі з яскравими кольорами, джинси-джоггери та шорти такого ж фасону. Вони можуть бути різноманітних кольорів, принтів, виготовлятися з різних тканин (денім, льон, бавовна, шкіра, замша, шовк, велюр і вельвет). Стилісти в першу чергу радять приміряти такий образ високим і струнким чоловікам.
Залежно від типу фігури і зовнішності носити джоггери можна так:
- джоггери відмінно підходять високим і струнким хлопцям – для них відсутні обмеження щодо посадки лінії крокового шва, колірної гами чи матеріалу;
- невисокі чоловіки з ідеальною фігурою можуть вибрати класичні однотонні моделі з щільної тканини (також допускається вертикальний візерунок);
- довгоногим хлопцям з укороченим торсом варто придивитися до яскравих штанів із заниженою талією крокового шва;
- занадто вузькі стегна допоможуть приховати джоггери з накладними кишенями;
- володарі повної фігури повинні акуратно вибирати відповідні моделі або зовсім відмовитися від покупки джоггерів – єдиний допустимий варіант: щільні штани з незначним звуженням внизу і ледь помітною гумкою.
Трендові кольори
Джоггери випускають в основному в класичних кольорах. До актуальних відносять:
- Сірий – використовується в спортивних моделях, вважається універсальним, оскільки гармонує з безліччю відтінків. Доповнює чорний, темний з вкрапленнями, глибокий, холодний, теплий і світлий тони.
- Чорний – класичний варіант, який застосовують на штанах класичного крою, актуальний в тандемі з сорочкою, піджаком і лоферами.
- Бежевий – нейтральний, додає образу невимушеності і легкості. Комбінується з коричневим і білим верхом, кедами.
- Бордовий – зробить образ цікавим і незабутнім.
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