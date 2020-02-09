Чоловічі джоггери: усе про спортивні штани для модників, які в тренді цього року

Спортивний стиль одягу сьогодні активно використовується у створенні модних чоловічих образів. І штани джоггери стали не виключенням. Тож у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо тобі, які джоггери вибрати, щоб бути в тренді у 2020 році.

Чоловіча мода сьогодні настільки різноманітна, що кожен чоловік може самовиражатися і виділятися з натовпу своїм індивідуальним стилем. І спортивні елементи усе впевненіше "вдираються" у повсякденні чоловічі образи. Штани джоггери не стали винятком. Такі штани відносять саме до цього стилю, який найчастіше носять хлопці та чоловіки з активною життєвою позицією. Так, у новому сезоні дизайнери радять звернути увагу на цей елемент гардеробу, який підкреслить брутальність образу.

І ще: Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото

Що таке джоггери?

Перші асоціації, які виникають при погляді на штани джоггери – це треники, гамаші чи трико. Насправді джоггери – це спортивні штани для чоловіків і жінок, які сьогодні перебувають на піку популярності у багатьох країнах. Цей фасон спочатку використовувався лише для спортивних занять та тренувань, а сьогодні ці штани просто створені для ефектних і водночас комфортних повсякденних образів.

Особливості штанів джоггерів:

Силует брюк повторює природні обриси і вигини тіла. Максимальна ширина штанів передбачена в області стегон, далі до самих щиколоток штани поступово звужуються.

Штани також мають занижена лінія кроку і передбачають низьку посадку.

На поясі штанів і на щиколотках є широкі еластичні манжети.

Джоггери виготовляються переважно з м'яких і легких тканин.

Кому підійде така модель?

На сьогодні дизайнери пропонують не тільки класичні моделі спортивних джоггерів, але й стильні моделі з яскравими кольорами, джинси-джоггери та шорти такого ж фасону. Вони можуть бути різноманітних кольорів, принтів, виготовлятися з різних тканин (денім, льон, бавовна, шкіра, замша, шовк, велюр і вельвет). Стилісти в першу чергу радять приміряти такий образ високим і струнким чоловікам.

Залежно від типу фігури і зовнішності носити джоггери можна так:

джоггери відмінно підходять високим і струнким хлопцям – для них відсутні обмеження щодо посадки лінії крокового шва, колірної гами чи матеріалу;

невисокі чоловіки з ідеальною фігурою можуть вибрати класичні однотонні моделі з щільної тканини (також допускається вертикальний візерунок);

довгоногим хлопцям з укороченим торсом варто придивитися до яскравих штанів із заниженою талією крокового шва;

занадто вузькі стегна допоможуть приховати джоггери з накладними кишенями;

володарі повної фігури повинні акуратно вибирати відповідні моделі або зовсім відмовитися від покупки джоггерів – єдиний допустимий варіант: щільні штани з незначним звуженням внизу і ледь помітною гумкою.

Трендові кольори

Джоггери випускають в основному в класичних кольорах. До актуальних відносять:

Сірий – використовується в спортивних моделях, вважається універсальним, оскільки гармонує з безліччю відтінків. Доповнює чорний, темний з вкрапленнями, глибокий, холодний, теплий і світлий тони.

Чорний – класичний варіант, який застосовують на штанах класичного крою, актуальний в тандемі з сорочкою, піджаком і лоферами.

Бежевий – нейтральний, додає образу невимушеності і легкості. Комбінується з коричневим і білим верхом, кедами.

Бордовий – зробить образ цікавим і незабутнім.

Читайте також: Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото