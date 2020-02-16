Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото

Спортивний стиль одягу став ще популярнішим у сучасному світі через зручність, зовнішній вигляд та можливість поєднувати з безліччю речей. І чоловічі штани джоггери – це стильний і новий предмет гардероба, купуючи який потрібно знати, як і з чим носити. Ділимося модними образами та ідеями.

Якщо тобі важливі зручність і практичність, то джоггери – твій вибір. В останні кілька років вони увійшли у світові тренди, потіснивши за популярністю навіть джинси. А завдяки зусиллям модельєрів ці штани тепер підходять не тільки для тренувань.

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Ще недавно одягнути подібні штани до піджака вважалося б поганим тоном. Зараз джоггери можна поєднувати з безліччю стилів і предметів гардероба. Вони підійдуть для ранкових пробіжок, для прогулянок по місту і навіть для офісу. Найголовніше – це відповісти на питання: з чим же носити джоггери в різних ситуаціях? Тож сьогодні ми допоможемо тобі розібратися з цим. Представляємо 10 стильних образів. Зберігай ідеї, аби не загубити!

З чим поєднувати штани джоггери: 10 ідей у фото

#1

Поєднання жовтої куртки-пуховика і чорних штанів джоггерів допоможе підкреслити твій особистий стиль. Щоб образ не здавався занадто суворим, не забувай про контрастні деталі, наприклад, світлі кросівки.

#2

Темно-синя куртка-сорочка в шотландську клітку і штани джоггери в тон – чудовий варіант для походу в кіно або марафону по міських барах. Подобається експериментувати? Тоді заверши образ чорними шкіряними високими кедами.

#3

Коричнева замшева куртка-сорочка і темно-зелені спортивні штани – необхідні предмети в гардеробі чоловіків з хорошим смаком в одязі. Цей ансамбль виглядатиме ще ефектніше у парі з коричневими шкіряними черевиками брогі.

#4

Чорна шкіряна косуха і чорні джоггери міцно "засіли" в гардеробі сучасних чоловіків, допомагаючи створювати повсякденні і водночас стильні образи. У поєднанні з цим ансамблем найбільш вигідно виглядатимуть білі кросівки

#5

Попри свою легкість, дует рожевої куртки-сорочки і оливкових штанів джоеггерів припадає до смаку стильним чоловікам. І такий образ неминуче підкорить серця прекрасних дам. Білі шкіряні низькі кеди дозволять зробити лук не таким суворим.

#6

Ефектний образ з гірчичною курткою-сорочкою і темно-зеленими спортивними штанами створи доволі просто. Але при цьому ти залишатимешся у тренді. Крім цього, ти можеш легко адаптувати такий лук до повсякденних реалій, довершивши його темно-зеленими кросівками.

#7

Створивши образ з чорного флісового бомбера і чорних штанів джоггерів, можна спокійно йти на побачення з коханою або провести вечір з колегами у невимушеній обстановці. Любителі незвичайних поєднань можуть завершити ансамбль чорними шкіряними черевиками.

#8

Темно-коричнева шкіряна косуха та оливкові штани – безпрограшна ідея, якщо ти хочеш створити розслаблений, але водночас модний чоловічий образ.

#9

Поєднання чорного піджака і бежевих штанів джоггерів допоможе створити стильний чоловічий ансамбль. Любителі експериментів можуть завершити образ коричневими шкіряними класичними черевиками, тим самим додавши в нього трохи вишуканості.

#10

Синя джинсова куртка та оливкові штани з камуфляжним принтом – відмінне поєднання, якщо ти хочеш створити легкий, але водночас стильний чоловічий лук. Щоб образ не здавався занадто суровим, подумай про контрастні деталі, наприклад, одягни чоловічі уги.

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