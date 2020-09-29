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Чому молоді чоловіки усе частіше використовують віагру: пояснення вчених
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Експерти назвали причини того, чому віагрою часто зловживають чоловіки до 30 років. Виявилося, що ці маленькі сині пігулки, популярні у всьому світі, можуть використовуватися лише для того, аби приховати проблеми, що часто виникають.
Недавнє дослідження показало, що 18% молодих людей у віці від 18 до 24 років мають проблеми з ерекцією. Це повністю відповідає тій картині, з якою стикаються клінічні лікарі. Дехто каже, що вже 20% усіх випадків еректильної дисфункції відзначається у молодих людей віком до 30, хоча 20 років тому їх було лише 2%.
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Імпотенцію сьогодні мають навіть підлітки у віці 16 років, що раніше вважалося неймовірною рідкістю.
Молоді чоловіки усе рідше відвідують лікарів і все частіше звертаються за допомогою ліків, включаючи віагру. Для них це легке вирішення проблеми, але ці таблетки мають масу побічних ефектів. Відзначимо, що віагра підсилює кровообіг, що вкрай небезпечно в тому випадку, якщо у людини хворе серце. Користуватися цими пігулками так часто, як це часом потрібно молодим чоловікам, які постійно шукають сексуальне задоволення, взагалі не рекомендується.
Віагрою чоловіки заміняють візит до лікаря
Існує маса причин того, чому молоді чоловіки стикаються з проблемами в спальні. Це і занадто часте використання порнографії, і пияцтво з наркотиками, і серйозні проблеми зі здоров'ям. Іноді необхідність приймати такі таблетки може бути викликана діабетом другого типу, що протікає безсимптомно. Так у 2015 році вчені Університету Британської Колумбії в канадському Ванкувері перевірили 1 417 молодих людей у віці від 20 років і виявили, що у 11% жертв еректильної дисфункції був недіагностований діабет.
Тож, якщо ви виявили певні проблеми з ерекцією, не зволікайте та пройдіть загальне обстеження. Цілком імовірно, що вони виникають на фоні інших захворювань.
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