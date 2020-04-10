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Як коронавірус передається у супермаркеті: наочне відео

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Як коронавірус передається у супермаркеті: наочне відео - фото 1

У мережі показали, як коронавірус передається від людини до людини в супермаркеті при кашлі або чханні. Фахівці з Університету Аалто (Фінляндія) спільно з фахівцями Фінської метеорологічного інституту і Університету Фінляндії створили для цього комп'ютерну модель.

Дослідники з'ясували, що хмара крапель висить в повітрі кілька хвилин, зберігаючи здатність заражати людей навіть після того, як хвора людина вже пішла. "Попередні результати показують, що частинки аерозолю з вірусом можуть залишатися в повітрі довше, ніж спочатку думали", – розповіли вчені.

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Найдрібніші частинки осідають не відразу, а залишаються "плавати" на місці або розносяться по приміщенню з потоками повітря, через що фахівці закликали звести до мінімуму відвідування громадських місць.

"Якщо ви відправляєтеся в таке місце – наприклад, в магазин, робіть це якомога рідше. І йдіть звідти якомога швидше", – закликав професор Віллі Вуорінен.

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Джерело: thesun
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