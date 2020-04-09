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Карантин Коронавірус

Медсестра показала, як поширюються мікроби, навіть якщо ви носите рукавички

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Медичні рукавички – не панацея - фото 1
Медичні рукавички – не панацея

Ретельно мийте руки – перша заповідь, яку принесла нам пандемія коронавірусу. З поширенням епідемії багато людей віддали перевагу страхуванню, використовуючи гумові рукавиці. Але, як виявилося, це зовсім не панацея, рукавички не замінюють миття рук.

Медсестра "Швидкої допомоги" з Мічигану (США) Моллі Ліксо попереджає: попри те що використовувати одноразові гумові рукавички у магазині, громадському транспорті або іншому людному місці – хороша ідея під час пандемії, потрібно не забувати про небезпеку так званого "перехресного зараження".

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У відео, яке записала медсестра, вона використовує зелену фарбу для того, щоб показати мікроби. Навіть якщо ви одягнули рукавички, ви могли доторкнутися ними до зараженої поверхні в магазині, а якщо після цього взяли до рук смартфон або, що ще гірше, відповіли на дзвінок, притуливши його до обличчя, тим самим ви перенесли бактерії з рукавичок на обличчя або одяг. Все це наочно видно по зелених плямах фарби, які з'являються на обличчі і руках Моллі після закінчення її експерименту.

Правда, Моллі спеціально торкалася обличчя, але хто так не робив, випадково забувши всі приписи ВООЗ?

Так що Моллі Ликсо закликає: по-перше, не користуватися смартфоном у громадських місцях, а по-друге, все одно ретельно мити руки і обличчя після того, як ви повернулися з вулиці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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