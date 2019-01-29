Як користуватися смартфоном без шкоди для здоров'я

Смартфони не завжди негативно впливають на організм / Spektrum der Wissenschaft

Нещодавно експерти з'ясували, як впливають гаджети на мозок, а також розповіли, як можна користуватися пристроями без шкоди для здоров'я головного мозку.

Представники наукового товариства зі Швейцарії з'ясували, як експлуатація гаджетів з екранами впливає на мозкові клітини. Також вчених цікавив вплив невидимих ​​радіохвиль на зони мозку, які пов'язані зі здатністю людей запам'ятовувати інформацію.

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Нагадаємо, інше дослідження довело, що смартфони негативно впливають на людську пам'ять, особливо у підлітків. У новому дослідженні вчені розширили критерії відбору добровольців. Вони запросили сімсот школярів у віці 12-17 років. Всі учасники користуються девайсами не менше ніж рік.

Виявилося, що небезпечно для здоров'я користуватися смартфонами тривалий час через шкідливе випромінювання. Особливо негативно діють на людей тривалі телефонні розмови.

Негативно впливають тривалі телефонні дзвінки

Водночас час експерти з'ясували, що користуватися гаджетами можна і безпечно для головного мозку. Негативний вплив не спостерігається, якщо люди не тримають смартфон біля вуха (голови): листування, ігри, читання. Для телефонних розмов експерти рекомендують користуватися функцією гучного зв'язку або гарнітурами.

Смартфони роблять повсякденне життя зручним, але водночас вони шкодять здоров'ю як фізичному, так і психологічному. Наприклад, у багатьох людей з'являється залежність від пристроїв, яку складно подолати самотужки.

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