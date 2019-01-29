На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
П'ять несподіваних переваг морозної погоди
-
- 116
Учені розповіли, що сильні холоди можуть бути корисними для людського організму. За їх словами, морози мають плюси, пов'язані з поліпшенням не лише стану здоров'я, а й зовнішнього вигляду.
До вашої уваги несподівані плюси морозної погоди.
І ще: Ви здивуєтесь! Три пісні, які допоможуть бути здоровим
Знищуються мікроби. Морози мобілізують захисні сили організму, і прогулянки взимку сприяють підвищенню імунітету.
Температура в мінус 15 згубна для багатьох вірусів, а при мінус 20 ризик підхопити застуду чи грип і зовсім йде до нуля, – підказали фахівці.
Ефект спортивного тренування. Вчені підрахували, що три години на морозі спричиняють стільки ж енергетичних витрат для організму, як і 60 хвилин у тренажерному залі. На холоді організм підвищує витрату енергії, що витягується з жиру, на те, щоб зігрітися. Якщо при цьому підвищити навантаження – наприклад, йти по заметах, – енергообмін в організмі стане ще більш інтенсивним.
Омолодження. Під час прогулянок на морозі швидше біжить кров, покращується колір обличчя та стан шкіри, звужуються пори, зменшується набряклість. Опитування показали, що жінки здаються чоловікам більш привабливими саме взимку. Морозна температура уповільнює процеси старіння у клітинах і здатна запустити процеси регенерації, даючи ефект зовнішнього омолодження.
Оздоровлення нервової системи. Вчені заявляють, що мозок у морози працює краще – мозкову активність підвищує кисень, вміст якого на морозі збільшується на 30%. Крім того, прогулянки в морозну погоду стимулюють організм виробляти додаткові порції гормону щастя, що допомагає краще протистояти виникненню зимової депресії.
Захист від болю. Морози нижче 5 градусів мають властивість притупляти біль. Це пов'язано з тим, що на холоді знижується чутливість нервових закінчень. Прогулянка на морозному свіжому повітрі може допомогти позбутися головного болю без таблеток.
Читайте також: Дієтологи назвали оптимальну схему харчування
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг