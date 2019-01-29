П'ять несподіваних переваг морозної погоди

Учені розповіли, що сильні холоди можуть бути корисними для людського організму. За їх словами, морози мають плюси, пов'язані з поліпшенням не лише стану здоров'я, а й зовнішнього вигляду.

До вашої уваги несподівані плюси морозної погоди.

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Знищуються мікроби. Морози мобілізують захисні сили організму, і прогулянки взимку сприяють підвищенню імунітету.

Температура в мінус 15 згубна для багатьох вірусів, а при мінус 20 ризик підхопити застуду чи грип і зовсім йде до нуля, – підказали фахівці.

Ефект спортивного тренування. Вчені підрахували, що три години на морозі спричиняють стільки ж енергетичних витрат для організму, як і 60 хвилин у тренажерному залі. На холоді організм підвищує витрату енергії, що витягується з жиру, на те, щоб зігрітися. Якщо при цьому підвищити навантаження – наприклад, йти по заметах, – енергообмін в організмі стане ще більш інтенсивним.

Взимку особливо корисно прогулюватися

Омолодження. Під час прогулянок на морозі швидше біжить кров, покращується колір обличчя та стан шкіри, звужуються пори, зменшується набряклість. Опитування показали, що жінки здаються чоловікам більш привабливими саме взимку. Морозна температура уповільнює процеси старіння у клітинах і здатна запустити процеси регенерації, даючи ефект зовнішнього омолодження.

Оздоровлення нервової системи. Вчені заявляють, що мозок у морози працює краще – мозкову активність підвищує кисень, вміст якого на морозі збільшується на 30%. Крім того, прогулянки в морозну погоду стимулюють організм виробляти додаткові порції гормону щастя, що допомагає краще протистояти виникненню зимової депресії.

Мороз ефективно впливає на нервову систему

Захист від болю. Морози нижче 5 градусів мають властивість притупляти біль. Це пов'язано з тим, що на холоді знижується чутливість нервових закінчень. Прогулянка на морозному свіжому повітрі може допомогти позбутися головного болю без таблеток.

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