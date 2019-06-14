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Як користуватися парфумами влітку: прості поради
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Влітку зловживати парфумами не варто, але є кілька порад, які допоможуть їх використовувати без шкоди не лише для себе, а й тих, хто вас оточує. Розповідаємо, чому не варто виливати на себе половину флакону парфумів перед виходом на роботу!
Наносьте парфум хмаринкою. Фахівці рекомендують зробити з парфумів хмару, в яку потрібно увійти. Це дозволить рівномірно розподілити аромат по тілу, не перестаравшись з його інтенсивністю.
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Наносьте на одяг. Експерти вважають, що влітку слід наносити парфуми на одяг, адже це дозволить забезпечити стійкий аромат. Крім того, якісні парфуми не залишають слідів на речах, тому не варто переживати через це.
На кінчики волосся. У спеку слід наносити на кінчики волосся парфуми, які мають масляну основу. При цьому достатньо буде кількох краплин.
Не зловживайте парфумами. Як показує практика, надлишок парфумів на спиртовій основі може стати причиною пігментації, адже сонячне проміння в цю пору року надзвичайно агресивне. Ви ж не хочете, аби ваша шия вкривалася плямами.
Добре, коли парфуми шлейфові, легкі та не б'ють у ніс, – підкреслив фахівець.
У холодильнику парфуми зберігати не треба. Якщо ви будете зберігати парфуми у холодильнику, є ймовірність, що ви переборщите з інтенсивністю аромату. Не забувайте, що певні парфуми розкриваються при контакті з тілом, але холодним ароматам для цього потрібно буде витратити більше часу. Головне – аби парфуми не перебували під прямими сонячними променями.
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