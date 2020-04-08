Як користуватися Face ID на iPhone у масці: корисна інструкція

У масці користуватися Face ID не дуже зручно, але можливо

Пандемія коронавірусу COVID-19 надзвичайно швидко поширилась світом, змінюючи наші життя. До прикладу, без масок виходити з дому тепер не слід, але як тоді розблокувати свій iPhone з Face ID. Ділимось з вами корисною інструкцією!

Усім нам відомо, що Face ID від компанії Apple забезпечує максимальну безпеку персональних даних. Утім носіння маски негативно впливає на зручність її використання. Розповідаємо, як розблокувати iPhone за допомогою Face ID у масці. Безкоштовно, без реєстрації та СМС!

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Важливе попередження: усі маніпуляції можуть стати причиною зниження рівня безпеки вашого смартфона.

Як користуватися Face ID у масці:

Складіть медичну маску навпіл; Зайдіть у Налаштування – Face ID і код-пароль; Якщо на вашому смартфоні встановлений як Основний, так і Альтернативний зовнішній вигляд, то вам доведеться скинути Face ID. Почніть налаштування Face ID; Закрийте складеною маскою половину обличчя так, ніби ви її зараз носите. Тримайте її близько до обличчя та повертайте голову для налаштування Face ID; Готово!

Тепер ви можете розблокувати свій iPhone, не знімаючи при цьому маску та не ризикуючи своїм здоров'ям.

Утім, якщо ж смартфон пручається – опустіть маску трішки нижче, але так, щоб вона закривала кінчик носа.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте використовувати Apple Pay для розрахунку. Зручно та безпечно!

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