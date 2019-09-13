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Як корисно використати шкільну гумку в побуті

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Лайфхаки з гумкою - фото 1
Лайфхаки з гумкою / youtube

Звичайна шкільна гумка має безліч варіацій використання у не зовсім звичайному для неї амплуа. Ловіть корисні лайфхаки!

Гумка може не тільки бути профілактичним засобом проти подряпин – якщо потертості з'явилися на ламінаті, то позбутися них допоможе саме гумка.

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Схожого ефекту очікуйте і на поверхні телевізорів, що мають плоский екран, і на поверхні взуття, виготовленого з лакованої шкіри, коли намагаєтеся позбутися від подряпин.

Як корисно використати шкільну гумку в побуті - фото 354847

Якщо зіткнулися з непіддатливою наклейкою з ціною товару на своє нове придбання, то найефективніше прибрати її гумкою.

Як корисно використати шкільну гумку в побуті - фото 354848

Гумка також запросто допоможе позбутися забруднень на металевих поверхнях, оскільки вбирає бруд і жири, які виділяє наше тіло. Наприклад, це стосується браслетів годинників або ювелірних виробів. А якщо обробляти гумкою контакти акумуляторів, то можна істотно продовжити час їх експлуатації.

Як корисно використати шкільну гумку в побуті - фото 354850

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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