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Лікарі розвіяли міф про корисність супів

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Смачний суп - фото 1
Смачний суп / yumchief

Супи дуже популярні в усьому світі. Практично у кожного народу є свій суп. Борщ в Україні, Фо Бо у В'єтнамі, Том Ям в Таїланді... а чи такі вони корисні, якими ми звикли їх вважати?

Нас завжди вчили, що суп треба їсти кожен день. Зараз ситуація трохи змінилася, багато хто обходиться без супу по кілька днів і ось аргументи, які вони висувають.

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По-перше, в супі дуже мало корисних речовин, бо вони руйнуються при тривалій термічній обробці. Експерти запевняють, що це не так. Варіння це один з найбільш сприятливих способів приготування продуктів. Крім того, корисні речовини залишаються в бульйоні.

По-друге, деякі противники супів стверджують, що з супом в організм потрапляє стільки речовин, що печінка і нирки не справляються. Це твердження теж не наукове. Дивно думати, що при варінні в продуктах з'являються додаткові речовини. Також невірно вважати, що в бульйонах залишаються небезпечні речовини, коли його готують з якісних продуктів.

Суп з фрікадельками - фото 354147
Суп з фрікадельками

І ще один аргумент противників супу – гарячі супи небезпечні, оскільки через їх високу температуру виникає ризик раку стравоходу або гортані.

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Джерело: poedim
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