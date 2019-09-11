Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Apple Серіал Кріпосна

Способи використання зубної пасти, які спростять вам життя

  • 12
Лайфхаки із зубною пастою - фото 1
Лайфхаки із зубною пастою / youtube

Зубна паста – продукт, який є практично у всіх. І, до речі, допомагає він не тільки при догляді за порожниною рота. Ці три цікавих способи використання пасти, точно можуть стати вам в пригоді.

Біле взуття

Немає нічого гіршого, ніж усвідомлення того, що ви вступили в калюжу. Особливо жахливо, коли ваше взуття було білим. Якщо ви не збираєтеся миритися з цією безвихіддю, йдіть на незвичайні заходи. Наприклад, використайте для очищення зубну пасту. Білу пасту нанесіть на взуття і ретельно потріть. Дайте постояти деякий час, а потім протріть мокрим рушником. Дайте висохнути знову. Тепер ваші кросівки як нові!

І ще: 5 божевільних лайфхаків, яких тобі не вистачало

Зубна паста призначена не тільки для зубів - фото 354240
Зубна паста призначена не тільки для зубів

Стіни без дірок

Достатньо всього лише втерти пасту всередину отвору у стіні, зрівняти зі стіною і трохи підтерти пензлем, щоб вона була зовні така сама, як і вся стіна. Якщо ваша стіна кольорова, то в пасту просто можна додати трохи харчового барвника і ретельно перемішати.

Способи використання зубної пасти, які спростять вам життя - фото 354241

Дзеркало у ванній

Дзеркала без спеціального покриття не можуть встояти перед парою, яка неодмінно з'являється після приємного душа. Це може сильно заважати, коли ви швидко збираєтеся вранці. Щоб цього позбутися, нанесіть на скло зубну пасту і дайте їй постояти приблизно п'ять хвилин. Після цього сухим рушником витріть дзеркало. Після цієї процедури пара не буде осідати на дзеркалі. Таким чином, навіть після гарячого душу ви відразу можете використовувати дзеркало і не чекати, поки воно поверне свій вигляд.

Способи використання зубної пасти, які спростять вам життя - фото 354242

Читайте також: 3 водійських лайфхаки, які зроблять тебе королем доріг

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
  • Вчора, 16:23
  • 371
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 2513
Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
  • 07 вересня, 12:21
  • 1047
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне