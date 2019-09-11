Способи використання зубної пасти, які спростять вам життя

Зубна паста – продукт, який є практично у всіх. І, до речі, допомагає він не тільки при догляді за порожниною рота. Ці три цікавих способи використання пасти, точно можуть стати вам в пригоді.

Біле взуття

Немає нічого гіршого, ніж усвідомлення того, що ви вступили в калюжу. Особливо жахливо, коли ваше взуття було білим. Якщо ви не збираєтеся миритися з цією безвихіддю, йдіть на незвичайні заходи. Наприклад, використайте для очищення зубну пасту. Білу пасту нанесіть на взуття і ретельно потріть. Дайте постояти деякий час, а потім протріть мокрим рушником. Дайте висохнути знову. Тепер ваші кросівки як нові!

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Зубна паста призначена не тільки для зубів

Стіни без дірок

Достатньо всього лише втерти пасту всередину отвору у стіні, зрівняти зі стіною і трохи підтерти пензлем, щоб вона була зовні така сама, як і вся стіна. Якщо ваша стіна кольорова, то в пасту просто можна додати трохи харчового барвника і ретельно перемішати.

Дзеркало у ванній

Дзеркала без спеціального покриття не можуть встояти перед парою, яка неодмінно з'являється після приємного душа. Це може сильно заважати, коли ви швидко збираєтеся вранці. Щоб цього позбутися, нанесіть на скло зубну пасту і дайте їй постояти приблизно п'ять хвилин. Після цього сухим рушником витріть дзеркало. Після цієї процедури пара не буде осідати на дзеркалі. Таким чином, навіть після гарячого душу ви відразу можете використовувати дзеркало і не чекати, поки воно поверне свій вигляд.

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