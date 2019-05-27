Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Як корисно поєднувати продукти, щоб було смачно

  • 36
Ідеальні поєднання продуктів - фото 1
Ідеальні поєднання продуктів

Експерти розповіли, як правильно поєднувати продукти, щоб бути здоровим, а також насолоджуватись смаком їжі. Вам сподобаються такі страви!

Фахівці чимало років намагались визначити, як правильно поєднувати різні продукти, щоб отримувати максимальну користь. Врешті дієтологи зуміли назвати 5 смачних та здорових страв, які сподобаються і вам, і вашому організму.

І ще: Користь та шкода кави: пояснення медиків

Перша страва може здивувати, адже мало хто її не їв хоча б раз. Йдеться про поєднання помідорів, яєць та зеленої цибулі. Тому ранковий омлет насправді значно корисніший, аніж здається, адже багатий на вітамін Е та селен.

Ідеальні поєднання продуктів - фото 330106

Ще одним ідеальним поєднанням є яйця зі шпинатом та броколі. Особливо воно корисне для жінок, адже допомагає нормалізувати цикл. А вітамін D та кальцій допомагають зменшити ризики остеопорозу.

Ідеальні поєднання продуктів - фото 330107

А шпинат та авокадо допомагають уникнути проблем із зором, адже багаті на лютеїн та вітамін А. Любителям м'яса не варто засмучуватись, адже для них також є ідеально корисне та смачне поєднання, адже йдеться про тушковану свинину з брюссельською капустою.

Ідеальні поєднання продуктів - фото 330103

Це цікаво: Цей смачний дешевий овоч рятує від зморшок

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сучасна рок-музика: нові альтернативні треки тижня
  • 25 травня, 11:22
  • 179
Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+)
  • 25 травня, 16:42
  • 572
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1494993
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл