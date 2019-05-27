Як корисно поєднувати продукти, щоб було смачно

Експерти розповіли, як правильно поєднувати продукти, щоб бути здоровим, а також насолоджуватись смаком їжі. Вам сподобаються такі страви!

Фахівці чимало років намагались визначити, як правильно поєднувати різні продукти, щоб отримувати максимальну користь. Врешті дієтологи зуміли назвати 5 смачних та здорових страв, які сподобаються і вам, і вашому організму.

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Перша страва може здивувати, адже мало хто її не їв хоча б раз. Йдеться про поєднання помідорів, яєць та зеленої цибулі. Тому ранковий омлет насправді значно корисніший, аніж здається, адже багатий на вітамін Е та селен.

Ще одним ідеальним поєднанням є яйця зі шпинатом та броколі. Особливо воно корисне для жінок, адже допомагає нормалізувати цикл. А вітамін D та кальцій допомагають зменшити ризики остеопорозу.

А шпинат та авокадо допомагають уникнути проблем із зором, адже багаті на лютеїн та вітамін А. Любителям м'яса не варто засмучуватись, адже для них також є ідеально корисне та смачне поєднання, адже йдеться про тушковану свинину з брюссельською капустою.

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