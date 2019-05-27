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Користь та шкода кави: пояснення медиків

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Вся правда про каву

Чи корисно щодня пити каву і як популярний ранковий напій насправді впливає на організм – розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України. Це варто знати кожному!

У МОЗ продовжують ділитись корисною інформацією про здоров'я та медреформу на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу фахівці зачепили тему одного із найпопулярніших напоїв у світі – кави. Важко уявити стандартний ранок без порції кофеїну, але чи справді вона не завдає шкоди і чи може бути корисною – читайте далі.

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"Різним людям та за різних обставин кава може як бути корисною, так і шкодити. Якщо ви помірно споживаєте каву заради задоволення, а не стимуляції мозку, то вона корисна", – зазначили медики.

Чим корисна кава:

  • Покращує мозковий кровообіг та підвищує тиск;
  • Зменшує ризики розвитку атеросклерозу;
  • Кава багата на фенольні сполуки, які мають антиоксидантну дію;
  • Ті, хто полюбляють каву, рідше страждають від діабету;
  • Любителі кави також мають на 15% нижчі ризики передчасної смерті.
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Вся правда про каву

Чим шкідлива кава:

  • У деяких людей організм може довго знешкоджувати кофеїн, який доволі довго діє на організм, тому може виникати гіпертензія, тахікардія, тривожність, біль у серці та порушення сну;
  • Кава може викликати залежність.

"Якщо кава на вас сильно діє, від неї калатає серце, вам тривожно, пересихає в роті і пропадає сон не пийте каву", наголошують медики. А от денну норму кави варто визначати, спираючись на власні відчуття від напою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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