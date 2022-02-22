Як компактно упакувати речі у відпустку: відеоінструкція з Instagram

Забудьте про величезні валізи, які ви тягаєте у відпустках! І просто подивіться це відео. Гардероб на п'ять днів легко вмістився в сумці середніх розмірів.

Речі в поїздку простіше запакувати "кубиками", радять автори блогу makelifesimpler_ в інстаграмі.

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Для цього сукні, шорти та футболки особливим чином складають, а потім скочують у невеликі валики. Кожен такий валик кладуть до окремої сумочки. У результаті валіза заповнена акуратними блоками, схожими на кубики.

У дорожню сумку легко помістилися комплекти одягу на кожен день: шорти та топ, короткий комбінезон, спідниця та топ, легінси та футболка, сукня.

Найпопулярніше питання у коментарях: як бути із зимовими речами? У відповідь на нього авторка радить подивитися одне з попередніх відео, де схожим чином згортає светри та куртки так, щоб вони займали якнайменше місця.

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