Блогерка зі США показала, що входить у політ у бізнес-класі: відео

Американська блогерка зняла відео про свій політ у бізнес-класі, який обійшовся їй у 9 тисяч доларів. Але глядачі не оцінили мандрівку в таку кругленьку суму.

Блогерка та модель OnlyFans Анна Пол активно веде профіль у ТікТок, де ділиться різноманітним контентом про своє життя. Тут можна зустріти життєві влоги та анонси пікантних кадрів. Але саме ролик про політ бізнес-класом за 9 тисяч доларів став одним із найбільш обговорюваних, пише Радіо MAXIMUM.

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Дівчина зі своїм хлопцем летіла за маршрутом Сідней – Лос-Анджелес, який триває щонайменше 8-9 годин. Тож пара не даремно обрала саме бізнес-клас і показала всі переваги такої не бюджетної мандрівки.

"Знімаєш взуття, взуваєш капці. Класно, що вони все це дають безплатно, щоправда, це не безплатно, бо я заплатила за квиток 9 тисяч доларів. Чесно кажучи, вони повинні були дати мені повнорозмірні продукти. Ще був спрей для обличчя, який справді зволожував шкіру", – відзначила Анна, показуючи невелику персональну косметичку з мініатюрами косметики.

instagram.com/anna_paull

Блогерка відзначила і можливість сховатись від сусідів завдяки перегородці між сидіннями. А от їжею вона була не надто задоволена, адже на перекус їй дістались цукерки M&M’s та фруктова нарізка, а основою трапезою стало пюре з овочевим салатом. Упродовж польоту стюардеси також пропонували всім вино, але Анна не вживає спиртне, тож відмовилась. Зате їй до душі припали брендовані шкарпетки та ручка.

Після публікації ролик встиг зібрати понад 3,7 млн переглядів та тисячі коментарів. Користувачі були неабияк здивовані тим, що їжа нагадувала звичайні страви для мікрохвильовки, а за таку вартість можна було зняти персональний літак.

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